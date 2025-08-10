核管法子法預告 核電廠申請再運轉須提6大事項

核三重啟公投八月廿三日投票，核安會日前預告安全審查程序辦法，明訂核電廠申請再運轉須提六大事項，若無異議，最快十月上路。

立法院今年五月三讀修正通過「核子反應器設施管制法」第六條，新增機組運轉執照有效期間屆滿後，須再繼續運轉者，經營者得向主管機關申請，換發的運轉執照最長廿年。

核安會八月一日預告子法「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」草案，規範未來核電機組若要繼續運轉，需填具核子反應器設施運轉執照換照申請書及再運轉計畫，並新增要求檢附輻射相關議題查核評估報告及耐震安全評估說明。

六大事項為：一、廠址、機組現況及計畫排程；二、組織、人力配置及訓練規畫；三、設施再運轉工作項目及定期維護與檢查規畫；四、運轉期間法規及運轉文件恢復規畫；五、品質查證方案及稽查計畫；六、其他主管機關指定事項。

台電將待核管法子法正式公告後，啟動自我安檢，並進行同儕審查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益，再送核安會審查。

