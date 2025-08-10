快訊

2小時下破130毫米…南投暴雨淹路成「黃河」 居民無奈

楊柳估明晨轉中颱！最新路徑曝光 周三四靠台、這天「影響最劇烈」

迎戰823公投　民眾黨百場座談選前之夜催同意票

中央社／ 台北10日電

8月23日重啟核三公投將至，民眾黨從7月就陸續舉辦核三公投座談會與健走活動，除了深入鄰里，將把握剩餘2週時間加緊空戰宣傳，22日選前之夜可能移師中台灣，除協助反罷，也力拚催出公投同意票。

7月26日第一波立委罷免投票落幕，緊接著是23日的重啟核三公投及7位國民黨立委罷免案。鑑於重啟核三公投是由民眾黨團提出並經立法院決議，民眾黨內高度重視公投宣傳及投票狀況，盼在能源議題拿下關鍵一役。

民眾黨人士指出，7月26日第一波立委罷免案結束後，民眾黨沒有停下腳步，反而更加緊宣傳8月23日的重啟核三公投，從7月起地方黨部、志工組織就展開的逾百場的座談會、客廳會與健走活動，並安排種子講師宣講，黨主席黃國昌更將於13日親上火線擔任發表會正方代表。

民眾黨人士指出，因民眾黨在第一波罷免協助反罷不遺餘力，藍白在議題合作上增加不少默契，許多挺過罷免投票的國民黨立委也主動表明會協助民眾黨宣傳重啟核三公投，並在自己服務的區里舉辦說明會。

另一名民眾黨人士表示，公投門檻相當高，加上許多民眾擔憂核廢料及核安疑慮，起初宣傳確實有障礙；為有效釋疑，文宣團隊祭出圖卡，在核廢料、地震、輻射等議題以簡易圖表文字說明，盼能協助民眾更了解台灣的能源困境。

民眾黨人士透露，中央黨部規劃在22日舉辦公投與反罷選前之夜，目前地點還待最後敲定，可能台北，亦或是中台灣；若是在中台灣辦選前之夜，除了訴求空污與能源議題，也會邀請國民黨政治人物、協助反罷，盼催出「公投投同意，罷免投不同意」。

此外，民眾黨今天也在6週年黨慶時間加緊宣傳公投，現場不僅設置重啟核三公投互動專區，黨公職的互動競賽也增加許多能源議題元素，例如用「電流急急棒」接力賽，比喻台灣能源問題在夾縫中求生存，並以戳破黑色氣球代表拒絕空污。黨公職最後透過牽手傳接呼拉圈，以累積達到823積分為目標，象徵全黨共同目標是要贏下823重啟核三公投。

公投 核能 核電 罷免 反罷 投票 民眾黨 國民黨 選前之夜 能源議題

延伸閱讀

影／江啟臣團結反罷免現場 蔡壁如喊：柯文哲就拜託你們了

核三重啟公投 正反方再交鋒

台中3藍委反罷晚會造勢 民進黨：續動員助民團行動

影／批民進黨政府犧牲中部人健康 蔣萬安：支持公投才能改變能源政策

相關新聞

核三重啟公投第3場發表會 8月11日黃士修對決甘崇緯

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第3場將於11日下午3時在民視登場，正反方代表分別為核能流言終...

核三重啟公投發表會 林子倫揭「2大風險」籲別走回頭路

核三重啟公投第2場電視發表會今天登場，反方代表、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫說，核三重啟有安全風險及延役成本問題，...

影／批民進黨政府犧牲中部人健康 蔣萬安：支持公投才能改變能源政策

第二波立委罷免案、公投「核三廠延役」8月23日投票，台北市長蔣萬安今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免站台時說，台中市...

主張核三延役無安全問題 翁曉玲：美歐日韓陸續延役核電廠

「核三延役」公投今晚舉辦第二場意見發表會。國民黨立委翁曉玲為正方代表，她表示，核三延役並無安全問題，目前全球約有111座...

台灣廢核條件不如德國 翁曉玲：連國際專家都提醒不能沒核電

「核三延役」公投今晚舉辦第二場意見發表會。國民黨立委翁曉玲作為正方代表，她表示，台灣廢核條件不如德國，德國有煤礦且再生能...

核電重啟首場辯論登場 台電：核三先安檢再公投

台電董事長曾文生昨（7）日在核三重啟公投首場意見發表會表示，唯有台電經過透明程序先做完安全檢測，並經主管機關審查通過，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。