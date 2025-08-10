迎戰823公投　民眾黨百場座談選前之夜催同意票

8月23日重啟核三公投將至，民眾黨從7月就陸續舉辦核三公投座談會與健走活動，除了深入鄰里，將把握剩餘2週時間加緊空戰宣傳，22日選前之夜可能移師中台灣，除協助反罷，也力拚催出公投同意票。

7月26日第一波立委罷免投票落幕，緊接著是23日的重啟核三公投及7位國民黨立委罷免案。鑑於重啟核三公投是由民眾黨團提出並經立法院決議，民眾黨內高度重視公投宣傳及投票狀況，盼在能源議題拿下關鍵一役。

民眾黨人士指出，7月26日第一波立委罷免案結束後，民眾黨沒有停下腳步，反而更加緊宣傳8月23日的重啟核三公投，從7月起地方黨部、志工組織就展開的逾百場的座談會、客廳會與健走活動，並安排種子講師宣講，黨主席黃國昌更將於13日親上火線擔任發表會正方代表。

民眾黨人士指出，因民眾黨在第一波罷免協助反罷不遺餘力，藍白在議題合作上增加不少默契，許多挺過罷免投票的國民黨立委也主動表明會協助民眾黨宣傳重啟核三公投，並在自己服務的區里舉辦說明會。

另一名民眾黨人士表示，公投門檻相當高，加上許多民眾擔憂核廢料及核安疑慮，起初宣傳確實有障礙；為有效釋疑，文宣團隊祭出圖卡，在核廢料、地震、輻射等議題以簡易圖表文字說明，盼能協助民眾更了解台灣的能源困境。

民眾黨人士透露，中央黨部規劃在22日舉辦公投與反罷選前之夜，目前地點還待最後敲定，可能台北，亦或是中台灣；若是在中台灣辦選前之夜，除了訴求空污與能源議題，也會邀請國民黨政治人物、協助反罷，盼催出「公投投同意，罷免投不同意」。

此外，民眾黨今天也在6週年黨慶時間加緊宣傳公投，現場不僅設置重啟核三公投互動專區，黨公職的互動競賽也增加許多能源議題元素，例如用「電流急急棒」接力賽，比喻台灣能源問題在夾縫中求生存，並以戳破黑色氣球代表拒絕空污。黨公職最後透過牽手傳接呼拉圈，以累積達到823積分為目標，象徵全黨共同目標是要贏下823重啟核三公投。

