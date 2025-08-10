快訊

核三重啟公投第3場發表會 8月11日黃士修對決甘崇緯

中央社／ 台北10日電
核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，第3場將於11日下午3時在民視登場，正反方代表分別為核能流言終結者創辦人黃士修與台灣綠黨共同召集人甘崇緯。記者曾吉松／攝影
核三重啟公投8月23日投票中選會在投票前舉辦5場發表會，第3場將於11日下午3時在民視登場，正反方代表分別為核能流言終結者創辦人黃士修與台灣綠黨共同召集人甘崇緯，除透過民視轉播，民視新聞網Youtube也會直播。

將於8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲、未受監護宣告且在中華民國繼續居住6個月以上者，就有公投投票權。

中選會指出，核三重啟公投第3場意見發表會將於11日下午3時在民視登場，包括有線電視第6台、MOD第6台、數位無線電視台第7台將轉播，民視新聞網Youtube也會直播。

中選會說，第3場意見發表會由中選會委員陳月端擔任主持人，正反方代表分別為黃士修與甘崇緯。

根據中選會規劃，電視發表會預計進行55分鐘，首先由主持人開場，以5分鐘說明進行程序；隨後正、反雙方代表人意見發表時間各為24分鐘，分2輪進行，每輪12分鐘；最後主持人結語2分鐘。

其餘發表會場次部分，第4場將在8月13日上午10時登場，正反方代表分別為民眾黨立委黃國昌與親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕；第5場則在8月15日晚間7時舉辦，正反方代表分別為和碩董事長童子賢與民進黨立委莊瑞雄。

公投 核能 核電 投票 民視 發表會 中選會 黃士修

