影／批民進黨政府犧牲中部人健康 蔣萬安：支持公投才能改變能源政策
第二波立委罷免案、公投「核三廠延役」8月23日投票，台北市長蔣萬安今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免站台時說，台中市長盧秀燕依法不給中火燃煤機組操作許可，但民進黨政府卻繼續燒煤，犧牲中部人的健康，只有支持公投，才能改變政府能源政策，所以要支持公投，反對罷免。
「挺寬恒、反惡罷」守護民主龍井區團結晚會今晚在龍井天波府前廣場登場，包括國民黨立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、立委謝龍介、羅智強、柯志恩、張啟楷、吳宗憲、市議員林孟令，民眾黨前立委蔡壁如，以及網紅歷史哥等人站台。
蔣萬安說，823還有公投「核三廠延役」，盼鄉親公投票投同意，只有同意公投的結果，才能改變政府不斷增加中火燃煤、燃氣的比例，才能改變政府的能源政策，才不會讓中部鄉親用肺發電。
蔣萬安指出，台中海線民眾都清楚，台電台中電廠（中火）有10個燃煤機組，台中市長盧秀燕依法不給予許可，但民進黨政府卻在沒有許可的情況下，繼續燒煤，犧牲中部人的健康，所以要支持公投，反對罷免，823日一起站出來支持公投、支持顏寬恒。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言