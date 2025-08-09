影／批民進黨政府犧牲中部人健康 蔣萬安：支持公投才能改變能源政策

第二波立委罷免案、公投「核三廠延役」8月23日投票，台北市長蔣萬安今晚為台中二選區國民黨立委顏寬恒反罷免站台時說，台中市長盧秀燕依法不給中火燃煤機組操作許可，但民進黨政府卻繼續燒煤，犧牲中部人的健康，只有支持公投，才能改變政府能源政策，所以要支持公投，反對罷免。

「挺寬恒、反惡罷」守護民主龍井區團結晚會今晚在龍井天波府前廣場登場，包括國民黨立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、立委謝龍介、羅智強、柯志恩、張啟楷、吳宗憲、市議員林孟令，民眾黨前立委蔡壁如，以及網紅歷史哥等人站台。

蔣萬安說，823還有公投「核三廠延役」，盼鄉親公投票投同意，只有同意公投的結果，才能改變政府不斷增加中火燃煤、燃氣的比例，才能改變政府的能源政策，才不會讓中部鄉親用肺發電。

蔣萬安指出，台中海線民眾都清楚，台電台中電廠（中火）有10個燃煤機組，台中市長盧秀燕依法不給予許可，但民進黨政府卻在沒有許可的情況下，繼續燒煤，犧牲中部人的健康，所以要支持公投，反對罷免，823日一起站出來支持公投、支持顏寬恒。

