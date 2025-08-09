核三重啟公投發表會 林子倫揭「2大風險」籲別走回頭路

核三重啟公投第2場電視發表會今天登場，反方代表、行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫說，核三重啟有安全風險及延役成本問題，包含設備老舊、耐震不足、戰時恐遭攻擊，以及核廢料債留子孫的風險，呼籲年輕人聰明選擇投資未來，而非回頭路。

8月23日即將舉行全國性公民投票案第21案，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」。中選會今天舉行第2場電視發表會，主持人為中選會副主委陳朝建，正方代表為國民黨立委翁曉玲，反方代表則是林子倫。

林子倫以國際能源趨勢、發展核電的風險與成本，以及新角度思考台灣能源安全挑戰與發展方向為主軸說明立場，並強調推動核能必須確保能源安全、核廢安全，以及達成社會共識。

對於核電的風險與成本，林子倫表示，核三重啟有2大風險，第一是安全不確定，包含台灣位於地震帶有結構性風險，且核三廠設備老舊、耐震不足，且不能忽視國際戰爭中，核電廠遭攻擊的潛在安全風險。

林子倫說，其次是重啟延役的成本也有不確定性，國際經驗顯示，延役經常會超支經費、追加預算，也有零件難尋或需要等待的風險，且老舊核電廠要重新思考核子事故保額，以福島核災為例，累積賠償金額就逾10兆日圓，核安保險將墊高成本。另外，核廢料處置成本也是財政長期包袱，並帶來核廢料債留子孫的道德風險。

他提到，天下沒有白吃的午餐，便宜核電一定有其他人必須負擔成本，重啟核三等同將成本風險轉移給台灣社會、還有未來的孩子來負擔，更是要求屏東人直接承擔核安風險，這不符合聯合國永續發展原則與世代正義。

林子倫表示，部分人士指世界在恢復使用核電，但依據國際能源總署（IEA）資訊，2024年世界能源配比核電為9%、再生能源則占32%，且預估最快2026年再生能源發電量會超越燃煤，成為全球主要發電形式；聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）日前演說也呼籲各國加速發展再生能源，更要推動2030年時，資料中心供電100%再生能源的目標。

談到空污部分，林子倫說，有人憂慮核電廠除役後會讓空氣品質受到影響，但依據台中市政府最新數字，台中市上半年PM2.5濃度每立方公尺15微克，相比2018年的每立方公尺20.9微克下降改善近3成，與全台空品趨勢一致。

他強調，核電是簡單的答案、但不是解決方案，核電延役只會增加風險，甚至拖慢能源轉型速度，也讓台灣企業失去競爭力，而再生能源不止是減碳手段，更是幫助台灣回應未來風險、擴大綠色成長，建立永續社會的韌性根基。

林子倫也表示，2024年總統大選3位總統候選人皆提到，2030年台灣再生能源占比3成的目標，這顯示發展再生能源跨越黨派已成為能源政策共識，台灣社會面對能源轉型挑戰時，應該聚焦在有共識部分先做，避免在爭議性高的部分僵持，且能源轉型不只是技術轉型也是社會轉型，必須強化社會溝通、參與以及對話。

林子倫說，能源議題是選擇題、而非是非題，聰明的選擇是投資未來，而不是走回頭路，呼籲民眾以及年輕人正視能源永續與便宜的選項，「走舊路到不了新地方，謝謝大家，天佑台灣」。

