台灣廢核條件不如德國 翁曉玲：連國際專家都提醒不能沒核電

「核三延役」公投今晚舉辦第二場意見發表會。國民黨立委翁曉玲作為正方代表，她表示，台灣廢核條件不如德國，德國有煤礦且再生能源比例近五成到六成，又可向鄰國買電，另外從發電效率、供電情況以及淨零碳排等來看，核電就是最好最優的能源選項。

翁曉玲今晚在核三延役公投第二場意見發表會中，對上反方代表、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫。

翁曉玲說，台灣已進入無核家園，現在所用的電力多是火力發電，因核電停止運作，取而代之的就是火力發電，燃煤、燃氣。進入21世紀之後，除德國外，只有台灣廢核，只有台灣敢關掉核電廠。台灣不是德國，德國還有煤礦，且德國的再生能源比例近五成到六成，加上可向鄰國買電，德國邁入無核家園有一定的條件，何況當時德國政府曾向民眾保證，德國不會發生大缺電，台灣做得到嗎？

翁曉玲表示，蔡英文政府執政8年間，大概有四、五次全國大停電，區域性停電不計其數，明眼人都知道這些停電絕不可能是小動物造成，這就是缺電因而跳電。台灣高達96%的能源仰賴進口，萬一發生緊急事故，台海被封鎖，需要的能源如煤、天然氣等等都進不來台灣時，還能怎麼辦？

翁曉玲指出，台灣能源不穩定、不安全的情況，就連國際專家學者都提醒，台灣不可沒有核電，即便是核三廠延役，也只占台灣發電比例的6%，但這6%對台灣來講就是救命的電，怎能說不要就不要。

翁曉玲提到，重啟核電不只涉及能源安全，核電目前為止是全世界公認可負擔、乾淨且低碳的能源，無論是從發電效率、供電情況以及淨零碳排的角度綜合來看，核電就是最好最優的能源選項；對於重視健康的民眾來說，重啟核電更具重要的意義，核電是唯一一個發電過程中，不會製造溫室氣體，不會有碳排的能源，所以美國、歐盟等都將核能視為綠能，核能的乾淨程度遠超過燃煤、燃氣。

翁曉玲說，從科學角度看，只有乾淨的核能，沒有乾淨的煤，無論怎麼燒，就是會產生大量的溫室氣體，製造空氣汙染。賴清德總統2018年任行政院長時，曾說深澳火力發電廠使用的煤是乾淨的煤，違反知識、常識。石化燃料向來被認為高碳排、骯髒能源，跟核電不能相提並論，沒有人會認同有乾淨的煤的說法，核電已是全世界公認的乾淨能源。

翁曉玲也說，賴清德本身學醫，絕對知道空汙跟身體健康間的關係，石化燃料造成的空汙對人體的健康安全危害較核電更大，可是民進黨不斷洗腦民眾，灌輸民眾錯誤觀念，如「核電好可怕」、「非核家園才是環保永續進步價值」。台灣人罹癌率年年攀升，肺癌連續21年蟬聯第一名，每年10萬人得肺癌，死於肺癌者1萬多人，健保花在治療肺癌的支出高達近400億。罹肺癌的人口有五成以上是非吸菸人口。

翁曉玲強調，台灣空汙問題嚴重，耶魯大學在2024年公布，台灣在PM2.5、硫化物等汙染程度是全世界180個國家裡，排名第163名。民進黨政府一直對外宣傳減碳有成、空氣品質好、溫室氣體大量減量，請不要說睜眼說瞎話，在非核家園的政策之下，全民都是用肺發電。

