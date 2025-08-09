823重啟核三公投 生態環保人士見解歧異

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
墾丁核三廠兩座機組，面臨823公投決定重啟與否的命運。聯合報系資料照
墾丁核三廠兩座機組，面臨823公投決定重啟與否的命運。聯合報系資料照

823重啟核三公投，在生態環保團體出現不同聲音，彰化縣環保聯盟總幹事施月英認為不應該用全國公投壓榨當地民意，另有生態保育人士支持重啟核三，甚至贊成六輕工業區改為核能發電廠，降低太陽能光電、陸域風機對環境的傷害。

生態環保人士近日各透過不同平台表達對823重新核三公投的立場，有的反對重啟，以核三廠廠外的海洋水溫升高、珊瑚白化為例，說明台灣核能發電原理是環境難以承受的重，應採用最新式、先進的核能發電技術，避免繼續傷害環境。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英今表示，台灣太多發電廠，她從現今數據來看，台灣並不缺電，有無必要重啟核三，應依據在地居民意見及核三電廠位置來作整體考量，首先看核三電廠位在斷層帶，實在不適當，但當地居民有意見就應以他們為主體優先評估核三存廢，採用全國性公投結果決定核三命運無異壓榨當地民意，所以她不公投。

彰化有生態保育人士指出，核三開始運轉到停止，對環境傷害已知且有限，反觀為設置太陽能光電、陸域風機，開發土地、運轉產生噪音和光害等汙染，對環境、周邊居民的傷害更大，與其比較用可控傷害、未知傷害程度，寧願選擇重啟核三。

這名生態保育人士又說，如果六輕改為核能發電廠，發電量遠勝風力發電、太陽能發電之外又穩定，不必毀掉平原和低海拔山林興建風機和太陽能光電板，不會產生燃燒天然氣、煤炭產生溫室氣體，對台灣整體電力供應很有幫助，據他和很多生態保育人士所知，六輕已有海水冷卻通道，改成核電廠即可使用，不必另建，因此他們贊成六輕轉型，也會對重啟核三投下同意票。

