調度常態？學者稱核三停機後出現「中電南送」現象 台電解釋了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
核三重啟公投說明會本周陸續舉行，正方代表清大特聘教授葉宗洸在首場說明會上指出，因核三廠停機，已出現「中電南送」現象。圖／聯合報系資料照片
核三重啟公投說明會本周陸續舉行，正方代表清大特聘教授葉宗洸在首場說明會上指出，因核三廠停機，已出現「中電南送」現象。台電9日回應表示，不同區域電力相互融通協助是為確保穩定供電的常態，白天光電充足時，南部經常超過半天時間發電量大於用電量，電力由南部送往中北部支援；夜晚用電尖峰時段，南部發電與負載大致維持平衡，有時也需北部機組支援，無論南北電力往哪裡送，皆為全國互相支援、確保穩定供電。

台電特別強調，台中電廠發電量自2019年起即不足以支應台中本地用電，台中市用電缺口均依賴外縣市支援。

台電表示，南部電力依賴中部燃煤機組「中電南送」，這是僅由片刻狀態做出片面詮釋，無助於正確認知。

台電表示，因應不同區域、產業型態、季節或時段的發、用電特性，穩定電力需仰賴專業調度及全國各區域互相支援。以8日中午12時為例，白天因有豐沛太陽光電，南部發電量比用電量多出200萬瓩，而中部發電量比用電量少，所以南電中送支援；夜晚用電尖峰時段，南部發電與負載大致維持平衡，有時也需北部機組支援，顯示電力調度每分每秒都在變化，無論南北電力往哪裡送，皆為全國互相支援、確保穩定供電。

台電指出，台中電廠發電量自2019年起就不夠台中市本地用電，台中市持續依賴外縣市電力支援，即便全國各區電力互相支援是調度的常態，台中電廠也沒有餘裕供應其他縣市用電。為強化區域用電平衡及穩定供電，台電持續在全國推動低空污、低碳排的燃氣複循環機組更新計劃，今年北中南即有4部近500萬瓩新機組陸續加入供電行列，等同核三2號機除役容量的5倍，可確保國人用電需求。

公投 核能 核電

