外媒敲能源安全警鐘 陳菁徽：823公投否定廢核守住國安命脈

美國媒體「多米諾理論」（Domino theory）8日刊出專題報導，指出8月23日關於重啟核三公投，引發外界對中國封鎖下台灣能源依賴的憂慮。國民黨立委陳菁徽表示，隨著重啟核三公投時間愈來愈近，世界都在關注，台灣到底有沒有保持穩定供電、來維持高科技產業以及國防安全的決心。

報導指出，能源供應是台灣經濟與國家安全的核心議題。台灣是全球半導體供應鏈的中心，也是新興的人工智慧重鎮。根據經濟部預測，至2030年台灣的用電需求將成長13%。然而，許多人預測，中國對台灣日益加劇的敵意，最終可能以海上封鎖的形式出現，時間甚至可能早至2027年。台灣與美國都已在規劃相關封鎖情境的應對方案。

報導引述多位專家說法，由於台灣 97% 的能源依賴進口，一旦遭封鎖，幾乎等同能源被全面切斷。科技專家兼台灣能源問題研究者布魯斯·貝特曼（Bruce Bateman）告訴多米諾理論：「台灣最大的脆弱點就是電力供應。」

報導分析台灣一路從廢核再到重啟核能的民意趨勢，指出蔡英文在2012年總統大選時表示：「福島事件後，我們的社會已經認識到，核能不僅昂貴，也不安全。」福島之後，台灣社會對核能的觀感多次起伏。台灣氣候行動網絡研究主任趙家緯認為，2017年那場全台大停電（持續約10小時）加深了民眾對能源供應的焦慮，因而增加了核能支持度。

報導也提到，國際氛圍也可能讓核能的吸引力提升。幾個月前，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳訪台時，公開呼籲台灣投資核能。此外，美國與日本近年均推動核電擴張，增加了台灣應比照的壓力。儘管成本高、存在安全疑慮，許多台灣人仍認為重啟核電是最務實的能源安全選擇，特別是在可能面臨中國封鎖的壓力下。

針對外媒報導本身，陳菁徽指出，從民進黨一路廢核以來，幾乎歐美世界的主流媒體，通通都對台灣的能源安全提出警告，不論是從AI高科技產業觀點，或是國家安全，擔心被中共封鎖阻斷能源供應的觀點，已經數都數不完。在核能明明還可以提供穩定的供電基載時，為了意識形態堅持廢核，不僅是浪費國家資源、浪費人民的稅金，更是讓世界覺得民進黨的「抗中保台」簡直就是一句笑話口號，能源安全成為一場政治鬧劇。

陳菁徽說，第一場的核能重啟辯論，相信很多人都有關注，真的要高度讚賞清大的葉宗洸教授，每一個論點，都是有數據、有美國的案例可供台灣參考，一位賓州州立大學核子工程系的博士、資深教授，如今每天都在用最深入淺出的方式來提供民眾關於核能的資訊，反觀曾文生董事長，除了不斷跳針需要科學資訊佐證，還只會用台電基層員工來情勒，專業程度高下立判。

陳菁徽強調，自己平時陪同立法院院長、副院長接待來自國外的政治人物、國會幕僚、智庫學者專家，針對能源安全，大家都只有一個疑問，台灣到底有什麼自信，在先天地理條件必須依賴海運運輸能源，再生能源又不穩的情況，可以廢除一個對國家安全有重要保障的能源，這顯示，關注台海安全的專家通通都不認同民進黨的能源政策。

陳菁徽說，台灣現在面臨的是產業競爭力的削弱、中共封鎖的國家危機，但民眾與監督的在野黨顯然比執政黨還要用心、還要擔心，而民進黨政府只擔心要怎麼為光電弊案擦脂抹粉，甚至還要告民眾，傲慢無比。823的公投，就是一場極重要台灣公民對國際的宣示，這象徵著台灣是否願意務實地來維持自己的能源安全，所有關心台灣未來的民眾都要一起站出來，對民進黨的能源政策投下不信任票，也才能國際社會知道，台灣是負責任，值得保護的國家。

