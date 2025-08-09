公投宣導影片提供手語翻譯　保障身心障礙公民權益

8月23日是重啟核三公投投票日，中選會表示，為保障身心障礙公民權益，中選會今年將手語翻譯服務擴大到電視廣告及網路宣導影片，加上5場也有手語翻譯的意見發表會，盼身心障礙者能清楚、明確掌握選務資訊，行使公民權。

核三重啟公投8月23日投票，年滿18歲國民有投票權，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

中選會今天透過新聞稿指出，中選會重視身心障礙人士參與民主的權益，自民國113年辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉宣導時，電視廣告首度提供手語翻譯服務，這次全國性公民投票案第21案的選務宣導，也擴大到電視廣告及網路宣導影片，皆有提供手語翻譯版本。

中選會說，電視、網路共4支宣導影片，以及舉辦的5場全國性公民投票案第21案意見發表會，皆有提供手語翻譯服務，且手語翻譯人員視窗占整體畫面的1/3，方便身心障礙人士瀏覽觀看，另外還有推出易讀版投票指南手冊、投票時在投票所設有無障礙設施，並提供視障者投票輔助器，協助身心障礙人士，更能清楚、明確掌握選務資訊，行使公民權利。

中選會表示，宣導影片內容包括投票時間為8月23日早上8點到下午4點，投票帶國民身分證、印章及投票通知單，勿攜帶手機進入投票所，6歲以下兒童可以一起進入投票所等規範與措施等。

