公投宣導影片提供手語翻譯　保障身心障礙公民權益

中央社／ 台北9日電

8月23日是重啟核三公投投票日，中選會表示，為保障身心障礙公民權益，中選會今年將手語翻譯服務擴大到電視廣告及網路宣導影片，加上5場也有手語翻譯的意見發表會，盼身心障礙者能清楚、明確掌握選務資訊，行使公民權。

核三重啟公投8月23日投票，年滿18歲國民有投票權，公投主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

中選會今天透過新聞稿指出，中選會重視身心障礙人士參與民主的權益，自民國113年辦理第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉宣導時，電視廣告首度提供手語翻譯服務，這次全國性公民投票案第21案的選務宣導，也擴大到電視廣告及網路宣導影片，皆有提供手語翻譯版本。

中選會說，電視、網路共4支宣導影片，以及舉辦的5場全國性公民投票案第21案意見發表會，皆有提供手語翻譯服務，且手語翻譯人員視窗占整體畫面的1/3，方便身心障礙人士瀏覽觀看，另外還有推出易讀版投票指南手冊、投票時在投票所設有無障礙設施，並提供視障者投票輔助器，協助身心障礙人士，更能清楚、明確掌握選務資訊，行使公民權利。

中選會表示，宣導影片內容包括投票時間為8月23日早上8點到下午4點，投票帶國民身分證、印章及投票通知單，勿攜帶手機進入投票所，6歲以下兒童可以一起進入投票所等規範與措施等。

公投 核能 核電 手語 中選會

外媒敲能源安全警鐘 陳菁徽：823公投否定廢核守住國安命脈

美國媒體「多米諾理論」（Domino theory）8日刊出專題報導，指出8月23日關於重啟核三公投，引發外界對中國封鎖...

罷免、公投宣導藍綠焦慮？謝龍介：人民有獨立判斷智慧

第二波大罷免8月23日投票，當天還有全國性核三重啟公投，藍綠對於怎麼宣導「不同意」與「同意」陷入焦慮。國民黨立委謝龍介今...

第二場核三延役公投發表會明登場 翁曉玲：反方不實陳述會當場說明

第二場核三延役公投意見發表會明日登場，正方代表、國民黨立委翁曉玲今日表示，她會闡述核三延役是安全的，核廢料也非無解題。她...

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

核三重啟公投首場辯論昨登場，清大教授葉宗洸推翻過去「南電北送」印象，直言如今已是「中電南送」，南部反而依賴中部燃煤發電，...

823核三延役公投 羅智強捐50萬辦北高說明會

國民黨立委羅智強、柯志恩、台北市議員林珍羽、民眾黨立委張啓楷、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡...

環團堅決反對危險老舊核三重啟 籲823投下「不同意」

核三重啟公投將於23日登場。台灣環境保護聯盟今召開記者會高喊「823拒絕核三護台灣」、「823拒絕核三保平安」，呼籲投下...

