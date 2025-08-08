罷免、公投宣導藍綠焦慮？謝龍介：人民有獨立判斷智慧

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
國民黨立委謝龍介。聯合報系資料照
國民黨立委謝龍介。聯合報系資料照

第二波大罷免8月23日投票，當天還有全國性核三重啟公投，藍綠對於怎麼宣導「不同意」與「同意」陷入焦慮。國民黨立委謝龍介今天出席立委羅明才反罷座談時指出，兩蔣為台灣做出最大貢獻就是普及教育，人民有獨立判斷智慧，兩邊把各自道理講明白，人民去最後判斷，透過花拳繡腿、置入性混淆視聽已在726得到驗證無效，台灣人民有智慧，可透過民主投票判斷。

謝龍介受訪時指出，台灣是一個幸福的地方，國家教育普及，每個人都能理解票怎麼投，上到80歲，都了解823要投不同意罷免，並同意核三延役，他認為藍綠越刻意操作這塊，反而越容易得到反效果。

謝龍介在助講時也說，罷免不同意，核電要同意，就可以連假吹冷氣，很多人說要怎麼宣傳，他認為1949年後台灣教育普及，不用解釋要投4個字還是5個字，「要用便宜的電」就同意，「罷免惡搞」就是不同意，大家都聽得懂。

謝龍介在助講時也提到，他在台灣跟美國都有一個朋友，台灣這個大家都認識，叫賴清德（總統），叫他普發一萬他不要，最近終於有動了，就是因為羅明才當初提案。

謝龍介說，另一個美國好朋友川普（總統）4個月前說要把世界的稅金收回來，要普發5000塊美金，上周改口每人發600美金，也還有1萬8000台幣，新加坡也發1萬9000元，香港、日本、韓國也都有退稅，國家四年來超收1兆8700億，台灣準備投資美國4000億美金、12兆台幣，「你要拿12兆給美國花，不捨得拿一萬塊給台灣人花？」

謝龍介說，現在行政院回心轉意準備要發了，但他們還在看823罷免的風向。謝龍介也開玩笑說，「萬一賴清德說要發1萬5000元，大家應該不會改投同意齁？」引發哄堂大笑。

謝龍介說，不要說誰教訓誰，台灣需要安定，823罷免票投不同意，讓總統做4年、立委做4年，不要亂搞。

