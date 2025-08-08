第二場核三延役公投發表會明登場 翁曉玲：反方不實陳述會當場說明

第二場核三延役公投意見發表會明日登場，正方代表、國民黨立委翁曉玲今日表示，她會闡述核三延役是安全的，核廢料也非無解題。她強調，反方代表如有不實陳述，她會當場說明。

第二場核三延役公投意見發表會明日登場，翁曉玲對上的反方代表是行政院前發言人林子倫。

翁曉玲說，這次的準備的方向還是會配合上次所提出公投的幾個重點，闡述核能的安全性，是乾淨能源，對人體健康、環境等的影響，也會略談對經濟的影響，核能也有助穩定的能源自主。核三延役是安全的，核廢料處理也不是無解題。

翁曉玲表示，她認為林子倫可能會特別強調節能減碳，可能會去講民進黨政府這些年來在減碳減煤的部分做了什麼，林為行政院能源及減碳辦公室副執行長，民進黨在推動再生能源、達成非核家園做了些什麼事，雖然她認為非核家園的目標幾乎沒成功，除了廢核以外。

翁曉玲也直言，明天是說明會，就是把立法院為什麼要推動核三延役公投說清楚，反方代表如有些不實的陳述，她也會在該場合說明。

