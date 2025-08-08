快訊

國安私菸案吳宗憲辯「長官叫我帶進來」 審判長斥：是誰都沒講

台積電內鬼案震驚全球 前工程師憂「外洩機密」恐涉及輝達、AMD

第二場核三延役公投發表會明登場 翁曉玲：反方不實陳述會當場說明

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
第二場核三延役公投意見發表會明日登場，正方代表、國民黨立委翁曉玲今日表示，她會闡述核三延役是安全的，核廢料也非無解題。她強調，反方代表如有不實陳述，她會當場說明。記者曾吉松／攝影
第二場核三延役公投意見發表會明日登場，正方代表、國民黨立委翁曉玲今日表示，她會闡述核三延役是安全的，核廢料也非無解題。她強調，反方代表如有不實陳述，她會當場說明。記者曾吉松／攝影

第二場核三延役公投意見發表會明日登場，正方代表、國民黨立委翁曉玲今日表示，她會闡述核三延役是安全的，核廢料也非無解題。她強調，反方代表如有不實陳述，她會當場說明。

第二場核三延役公投意見發表會明日登場，翁曉玲對上的反方代表是行政院前發言人林子倫

翁曉玲說，這次的準備的方向還是會配合上次所提出公投的幾個重點，闡述核能的安全性，是乾淨能源，對人體健康、環境等的影響，也會略談對經濟的影響，核能也有助穩定的能源自主。核三延役是安全的，核廢料處理也不是無解題。

翁曉玲表示，她認為林子倫可能會特別強調節能減碳，可能會去講民進黨政府這些年來在減碳減煤的部分做了什麼，林為行政院能源及減碳辦公室副執行長，民進黨在推動再生能源、達成非核家園做了些什麼事，雖然她認為非核家園的目標幾乎沒成功，除了廢核以外。

翁曉玲也直言，明天是說明會，就是把立法院為什麼要推動核三延役公投說清楚，反方代表如有些不實的陳述，她也會在該場合說明。

公投 核能 核電 減碳 核廢料 翁曉玲 發表會 林子倫 民進黨 非核家園

延伸閱讀

NCC人事新名單出爐 翁曉玲點名一人「最不適任」

普發現金政院嗆釋憲 翁曉玲批卓榮泰「期待宣告違憲」：叫人民吐回來？

賴清德為罷免失利向罷團致歉 翁曉玲轟：應為撕裂社會道歉

25綠委也反2大法官 翁曉玲質疑：連自家人都無法說服

相關新聞

環團堅決反對危險老舊核三重啟 籲823投下「不同意」

核三重啟公投將於23日登場。台灣環境保護聯盟今召開記者會高喊「823拒絕核三護台灣」、「823拒絕核三保平安」，呼籲投下...

罷免、公投宣導藍綠焦慮？謝龍介：人民有獨立判斷智慧

第二波大罷免8月23日投票，當天還有全國性核三重啟公投，藍綠對於怎麼宣導「不同意」與「同意」陷入焦慮。國民黨立委謝龍介今...

第二場核三延役公投發表會明登場 翁曉玲：反方不實陳述會當場說明

第二場核三延役公投意見發表會明日登場，正方代表、國民黨立委翁曉玲今日表示，她會闡述核三延役是安全的，核廢料也非無解題。她...

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

核三重啟公投首場辯論昨登場，清大教授葉宗洸推翻過去「南電北送」印象，直言如今已是「中電南送」，南部反而依賴中部燃煤發電，...

823核三延役公投 羅智強捐50萬辦北高說明會

國民黨立委羅智強、柯志恩、台北市議員林珍羽、民眾黨立委張啓楷、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡...

民調66%贊同有條件重啟核三 綠支持者也有46%同意

核三重啟公投將在8月23日登場，台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，仍有31.3%不知道823將舉行公投，另有66%民眾同意「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，核三廠是否延役繼續運轉，須視主管機關是否確認無安全疑慮，最後決定權仍在政府手中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。