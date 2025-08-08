第二場核三延役公投發表會明登場 翁曉玲：反方不實陳述會當場說明
第二場核三延役公投意見發表會明日登場，正方代表、國民黨立委翁曉玲今日表示，她會闡述核三延役是安全的，核廢料也非無解題。她強調，反方代表如有不實陳述，她會當場說明。
第二場核三延役公投意見發表會明日登場，翁曉玲對上的反方代表是行政院前發言人林子倫。
翁曉玲說，這次的準備的方向還是會配合上次所提出公投的幾個重點，闡述核能的安全性，是乾淨能源，對人體健康、環境等的影響，也會略談對經濟的影響，核能也有助穩定的能源自主。核三延役是安全的，核廢料處理也不是無解題。
翁曉玲表示，她認為林子倫可能會特別強調節能減碳，可能會去講民進黨政府這些年來在減碳減煤的部分做了什麼，林為行政院能源及減碳辦公室副執行長，民進黨在推動再生能源、達成非核家園做了些什麼事，雖然她認為非核家園的目標幾乎沒成功，除了廢核以外。
翁曉玲也直言，明天是說明會，就是把立法院為什麼要推動核三延役公投說清楚，反方代表如有些不實的陳述，她也會在該場合說明。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言