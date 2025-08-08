聽新聞
「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送
核三重啟公投首場辯論昨登場，清大教授葉宗洸推翻過去「南電北送」印象，直言如今已是「中電南送」，南部反而依賴中部燃煤發電，並引用高雄市長陳其邁過去曾批各縣市「產業要用電自己發，不該南電北送」說法，質疑公平性。陳其邁今受訪駁斥，高雄超過30%的電外送。
葉宗洸表示，他昨晚7點上台電官網查詢即時電力數據，發現目前是中部電力供應南部，情況與過去南部電力外送北部完全相反，「南電北送已經徹底被翻轉」。他說，南部現在用的電，有一部分是中部燃煤發電「這樣公平嗎？」主張核三應重啟，減少對中部燃煤電的依賴。
陳其邁今天受訪駁斥葉的說法，強調以去年數據為例，高雄總發電量達480億度電，用電量約300億度電，外送比例超過三成，「這不是一兩天的短期現象，而是40、50年來，高雄一直承擔外送電力的角色」。
他指出，各縣市要推動產業發展，就必須同時考量水與電等基礎需求，「不能自己要發展產業，又不發電，讓長期負擔電力供應的縣市承擔更多壓力」，否則對發電地區非常不公平。
