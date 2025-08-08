快訊

「超巨絨毛玩偶」緊盯女童餐盤不放 下秒動了700萬人嚇壞：原來是活的？

台積電內鬼不只炫富買豪宅 再被爆台灣棒球奪冠曾開酸「繳多少稅」

港媒驚爆小S要復出主持金鐘獎 主辦和經紀人都說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長陳其邁駁斥「中電南送」的說法。記者郭韋綺／攝影
高雄市長陳其邁駁斥「中電南送」的說法。記者郭韋綺／攝影

核三重啟公投首場辯論昨登場，清大教授葉宗洸推翻過去「南電北送」印象，直言如今已是「中電南送」，南部反而依賴中部燃煤發電，並引用高雄市長陳其邁過去曾批各縣市「產業要用電自己發，不該南電北送」說法，質疑公平性。陳其邁今受訪駁斥，高雄超過30%的電外送。

葉宗洸表示，他昨晚7點上台電官網查詢即時電力數據，發現目前是中部電力供應南部，情況與過去南部電力外送北部完全相反，「南電北送已經徹底被翻轉」。他說，南部現在用的電，有一部分是中部燃煤發電「這樣公平嗎？」主張核三應重啟，減少對中部燃煤電的依賴。

陳其邁今天受訪駁斥葉的說法，強調以去年數據為例，高雄總發電量達480億度電，用電量約300億度電，外送比例超過三成，「這不是一兩天的短期現象，而是40、50年來，高雄一直承擔外送電力的角色」。

他指出，各縣市要推動產業發展，就必須同時考量水與電等基礎需求，「不能自己要發展產業，又不發電，讓長期負擔電力供應的縣市承擔更多壓力」，否則對發電地區非常不公平。

公投 核能 核電 陳其邁

延伸閱讀

影／選到底！林岱樺表態不會退選 陳其邁說話了

「豬來了！」 高雄原民部落物資短缺 陳其邁親送豬隻配送14里

高市府送暖原鄉 陳其邁赴桃源區部落送物資

高雄山區道路晚間搶通 陳其邁：路一通物資就進去

相關新聞

環團堅決反對危險老舊核三重啟 籲823投下「不同意」

核三重啟公投將於23日登場。台灣環境保護聯盟今召開記者會高喊「823拒絕核三護台灣」、「823拒絕核三保平安」，呼籲投下...

北高各辦說明會 羅智強捐50萬助衝823核三延役公投

針對823當日的「核三延役」公投，國民黨立委羅智強、柯志恩、民眾黨立委張啓楷，和前立委鄭麗文、台北市議員林珍羽、網紅「歷...

「南電北送」變「中電南送」？陳其邁駁斥：超過30%電外送

核三重啟公投首場辯論昨登場，清大教授葉宗洸推翻過去「南電北送」印象，直言如今已是「中電南送」，南部反而依賴中部燃煤發電，...

823核三延役公投 羅智強捐50萬辦北高說明會

國民黨立委羅智強、柯志恩、台北市議員林珍羽、民眾黨立委張啓楷、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡...

民調66%贊同有條件重啟核三 綠支持者也有46%同意

核三重啟公投將在8月23日登場，台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，仍有31.3%不知道823將舉行公投，另有66%民眾同意「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，核三廠是否延役繼續運轉，須視主管機關是否確認無安全疑慮，最後決定權仍在政府手中。

民調／58.7%同意重啟核三 輾壓21.6%不同意

核三重啟公投將在8月23日登場，風傳媒進行「核三重啟公投」民調，結果顯示，有58.7%的民眾同意重啟核三廠（30.2%很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。