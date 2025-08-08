823核三延役公投 羅智強捐50萬辦北高說明會

國民黨立委羅智強、柯志恩、台北市議員林珍羽、民眾黨立委張啓楷、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，8月15日於台北、8月21日於高雄將各辦一場核三延役公投說明會。羅智強表示，罷免和公投同時進行，較多的注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，所以他拿出新書書款50萬舉辦說明會。

北高說明會時間地點，分別是台北場8月15日晚上6時30分，於台北市大安區通安區民活動中心舉辦；高雄場為8月21日晚上6時30分，於前金萬興宮舉辦。

羅智強表示，不是他贊助，而是讀者們，除726大惡罷，823還有大惡罷，還有七名藍委努力抵抗執政者霸凌。他憂心罷免跟公投同時進行，注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，他特別把他的新書售出的書款撥出50萬，委託歷史哥、鄭麗文等在野夥伴，舉辦拚公投反惡罷的說明會。

張啓楷說，726後民進黨不認輸，離人民非常遙遠，823大家要站出來挺公投反惡罷，把民進黨敲醒。錯誤的能源政策廢核把最穩定的核電廢掉，還牽扯到國安，台灣現在用天然氣，兩岸若發生緊張，封鎖十天台灣就斷氣。 立委張啓楷說，726後民進黨不認輸，離人民非常遙遠，823大家要站出來挺公投反惡罷，把民進黨敲醒。記者蘇健忠／攝影 台北市議員林珍羽（左起）、民眾黨立委張啓楷、國民黨立委羅智強、柯志恩、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，8月15日於台北、8月21日於高雄將各辦一場核三延役公投說明會。記者蘇健忠／攝影

