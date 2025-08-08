823核三延役公投 羅智強捐50萬辦北高說明會
國民黨立委羅智強、柯志恩、台北市議員林珍羽、民眾黨立委張啓楷、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，8月15日於台北、8月21日於高雄將各辦一場核三延役公投說明會。羅智強表示，罷免和公投同時進行，較多的注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，所以他拿出新書書款50萬舉辦說明會。
北高說明會時間地點，分別是台北場8月15日晚上6時30分，於台北市大安區通安區民活動中心舉辦；高雄場為8月21日晚上6時30分，於前金萬興宮舉辦。
羅智強表示，不是他贊助，而是讀者們，除726大惡罷，823還有大惡罷，還有七名藍委努力抵抗執政者霸凌。他憂心罷免跟公投同時進行，注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，他特別把他的新書售出的書款撥出50萬，委託歷史哥、鄭麗文等在野夥伴，舉辦拚公投反惡罷的說明會。
張啓楷說，726後民進黨不認輸，離人民非常遙遠，823大家要站出來挺公投反惡罷，把民進黨敲醒。錯誤的能源政策廢核把最穩定的核電廢掉，還牽扯到國安，台灣現在用天然氣，兩岸若發生緊張，封鎖十天台灣就斷氣。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言