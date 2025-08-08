快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立委羅智強把他的新書售出的書款撥出50萬，舉辦拚公投反惡罷的說明會。記者蘇健忠／攝影
立委羅智強把他的新書售出的書款撥出50萬，舉辦拚公投反惡罷的說明會。記者蘇健忠／攝影

國民黨立委羅智強、柯志恩、台北市議員林珍羽、民眾黨立委張啓楷、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，8月15日於台北、8月21日於高雄將各辦一場核三延役公投說明會。羅智強表示，罷免和公投同時進行，較多的注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，所以他拿出新書書款50萬舉辦說明會。

北高說明會時間地點，分別是台北場8月15日晚上6時30分，於台北市大安區通安區民活動中心舉辦；高雄場為8月21日晚上6時30分，於前金萬興宮舉辦。

羅智強表示，不是他贊助，而是讀者們，除726大惡罷，823還有大惡罷，還有七名藍委努力抵抗執政者霸凌。他憂心罷免跟公投同時進行，注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，他特別把他的新書售出的書款撥出50萬，委託歷史哥、鄭麗文等在野夥伴，舉辦拚公投反惡罷的說明會。

張啓楷說，726後民進黨不認輸，離人民非常遙遠，823大家要站出來挺公投反惡罷，把民進黨敲醒。錯誤的能源政策廢核把最穩定的核電廢掉，還牽扯到國安，台灣現在用天然氣，兩岸若發生緊張，封鎖十天台灣就斷氣。

立委張啓楷說，726後民進黨不認輸，離人民非常遙遠，823大家要站出來挺公投反惡罷，把民進黨敲醒。記者蘇健忠／攝影
立委張啓楷說，726後民進黨不認輸，離人民非常遙遠，823大家要站出來挺公投反惡罷，把民進黨敲醒。記者蘇健忠／攝影
台北市議員林珍羽（左起）、民眾黨立委張啓楷、國民黨立委羅智強、柯志恩、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，8月15日於台北、8月21日於高雄將各辦一場核三延役公投說明會。記者蘇健忠／攝影
台北市議員林珍羽（左起）、民眾黨立委張啓楷、國民黨立委羅智強、柯志恩、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，8月15日於台北、8月21日於高雄將各辦一場核三延役公投說明會。記者蘇健忠／攝影

相關新聞

環團堅決反對危險老舊核三重啟 籲823投下「不同意」

核三重啟公投將於23日登場。台灣環境保護聯盟今召開記者會高喊「823拒絕核三護台灣」、「823拒絕核三保平安」，呼籲投下...

北高各辦說明會 羅智強捐50萬助衝823核三延役公投

針對823當日的「核三延役」公投，國民黨立委羅智強、柯志恩、民眾黨立委張啓楷，和前立委鄭麗文、台北市議員林珍羽、網紅「歷...

核三公投首場說明會 葉宗洸：核三應恢復待命 曾文生：延役須科學檢測

核三公投將於八月廿三日投票，中選會昨舉行首場公投說明會。正方代表、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸稱，應在一年內讓核三...

823核三延役公投 羅智強捐50萬辦北高說明會

國民黨立委羅智強、柯志恩、台北市議員林珍羽、民眾黨立委張啓楷、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡...

民調66%贊同有條件重啟核三 綠支持者也有46%同意

核三重啟公投將在8月23日登場，台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，仍有31.3%不知道823將舉行公投，另有66%民眾同意「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，核三廠是否延役繼續運轉，須視主管機關是否確認無安全疑慮，最後決定權仍在政府手中。

民調／58.7%同意重啟核三 輾壓21.6%不同意

核三重啟公投將在8月23日登場，風傳媒進行「核三重啟公投」民調，結果顯示，有58.7%的民眾同意重啟核三廠（30.2%很...

