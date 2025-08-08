環團堅決反對危險老舊核三重啟 籲823投下「不同意」

核三重啟公投將於23日登場。台灣環境保護聯盟今召開記者會高喊「823拒絕核三護台灣」、「823拒絕核三保平安」，呼籲投下不同意票。台灣環境保護聯盟說，核三廠設備老舊且緊臨恆春斷層，重啟後的安全評估與設備更新耗時、耗錢，不僅帶來更多核廢料、增加核災風險，更阻擾台灣安全永續能源系統的建立。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民說，自5月17日核三廠二號機停止運轉後，台灣成為東亞第一個非核國家，這樣不容易達到的成績，值得大家珍惜，況且517以來台灣沒有缺電，也沒有因此造成更多空汙，台灣的能源安全韌性並沒有因為核三停役變糟。

施信民表示，核三不延役是前總統馬英九多年前決定的事，前總統蔡英文延續其政策，並不是民進黨神主牌所做的行為。核三已經在除役申請階段，若重啟核三將對政府部門、台電行政作業、甚至是台灣能源轉型造成阻擾，反不利溫室氣體排放減量。

施信民說，積極推動能源轉型、發展再生能源並增設儲能設備、強化電網韌性等，才是未來台灣能源的解方，不該走回不安全的核能老路，讓台灣籠罩於核災風險之中，重啟核三是禍國殃民、禍延子孫的做法，呼籲大家站出來投下不同意票。

台灣基督長老教會教會與社會委員會幹事黃哲彥則說，「我那小小多山的國家」是這次大罷免運動中的口號，正因為小，台灣無法承受如福島那樣的核災，福島核電廠所在地雙葉町，在2011年約7000人居住，2023年卻僅60多人返回，有56%的人表明不願意再回去住，他深怕這樣的事也發生在台灣。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠說，重啟核三公投是一個不顧程序合理性、違反權力分立公投，應從完整科學檢測與安全檢查出發，並將風險等級詳細告知國人後﹐再將交付公投決定。

謝志誠說，擁核者輕忽了恆春斷層的威脅，昨天公投電視發表會中﹐正方代表主張台灣核電運轉40年未因地震造成事故，顯露了工程傲慢輕忽防災與安全的心態，難道要以賭的投機心態來面對台灣安全？再者，擁核者預言核三停機後夏季高峰會缺電，但經檢視至6月30日止的台電電量供需狀況，轉轉容量率除少數幾天略低於10%，其餘天數均高於10%。

台灣北社理事鄭睦權質疑，連大學生辦活動都只是要有雨備方案，但在野黨發起公投，卻未討論後續核廢料要放哪。這場公投是政策操控民粹霸凌專業，讓屏東鄉親的生死交由公民投票決定，也形同霸凌屏東鄉親。

野薑花公民協會創會理事長陳雪梨說，核三廠已證實有恆春活動斷層通過，不管是根據美、歐、日本或國際原子能總署的核安規定，這樣的地質條件都不允許蓋核電廠。而且，萬一公投案通過，行政部門勢必進行「整體安全評估」，估算起碼耗費300到1000億元，成本高、耗時長，即使最後設備經過補強、更新可延用，仍無法迴避斷層通過核三廠的事實。

陳雪梨也提醒，台灣近年戰爭風險升高，任何的攻擊或誤擊，哪怕只是針對周邊設施，都可能對反應爐或用過燃料池造成致命影響，導致輻射外洩甚至全面性核災。

