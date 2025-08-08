環團堅決反對危險老舊核三重啟 籲823投下「不同意」

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣環境保護聯盟今早召開記者會呼籲823重啟核三案投下「不同意」票，拒絕危險老舊核三重啟，保護台灣人民及後代子孫生命財產安全。記者葉冠妤／攝影
台灣環境保護聯盟今早召開記者會呼籲823重啟核三案投下「不同意」票，拒絕危險老舊核三重啟，保護台灣人民及後代子孫生命財產安全。記者葉冠妤／攝影

核三重啟公投將於23日登場。台灣環境保護聯盟今召開記者會高喊「823拒絕核三護台灣」、「823拒絕核三保平安」，呼籲投下不同意票。台灣環境保護聯盟說，核三廠設備老舊且緊臨恆春斷層，重啟後的安全評估與設備更新耗時、耗錢，不僅帶來更多核廢料、增加核災風險，更阻擾台灣安全永續能源系統的建立。

台灣環境保護聯盟創會會長施信民說，自5月17日核三廠二號機停止運轉後，台灣成為東亞第一個非核國家，這樣不容易達到的成績，值得大家珍惜，況且517以來台灣沒有缺電，也沒有因此造成更多空汙，台灣的能源安全韌性並沒有因為核三停役變糟。

施信民表示，核三不延役是前總統馬英九多年前決定的事，前總統蔡英文延續其政策，並不是民進黨神主牌所做的行為。核三已經在除役申請階段，若重啟核三將對政府部門、台電行政作業、甚至是台灣能源轉型造成阻擾，反不利溫室氣體排放減量。

施信民說，積極推動能源轉型、發展再生能源並增設儲能設備、強化電網韌性等，才是未來台灣能源的解方，不該走回不安全的核能老路，讓台灣籠罩於核災風險之中，重啟核三是禍國殃民、禍延子孫的做法，呼籲大家站出來投下不同意票。

台灣基督長老教會教會與社會委員會幹事黃哲彥則說，「我那小小多山的國家」是這次大罷免運動中的口號，正因為小，台灣無法承受如福島那樣的核災，福島核電廠所在地雙葉町，在2011年約7000人居住，2023年卻僅60多人返回，有56%的人表明不願意再回去住，他深怕這樣的事也發生在台灣。

台灣環境保護聯盟會長謝志誠說，重啟核三公投是一個不顧程序合理性、違反權力分立公投，應從完整科學檢測與安全檢查出發，並將風險等級詳細告知國人後﹐再將交付公投決定。

謝志誠說，擁核者輕忽了恆春斷層的威脅，昨天公投電視發表會中﹐正方代表主張台灣核電運轉40年未因地震造成事故，顯露了工程傲慢輕忽防災與安全的心態，難道要以賭的投機心態來面對台灣安全？再者，擁核者預言核三停機後夏季高峰會缺電，但經檢視至6月30日止的台電電量供需狀況，轉轉容量率除少數幾天略低於10%，其餘天數均高於10%。

台灣北社理事鄭睦權質疑，連大學生辦活動都只是要有雨備方案，但在野黨發起公投，卻未討論後續核廢料要放哪。這場公投是政策操控民粹霸凌專業，讓屏東鄉親的生死交由公民投票決定，也形同霸凌屏東鄉親。

野薑花公民協會創會理事長陳雪梨說，核三廠已證實有恆春活動斷層通過，不管是根據美、歐、日本或國際原子能總署的核安規定，這樣的地質條件都不允許蓋核電廠。而且，萬一公投案通過，行政部門勢必進行「整體安全評估」，估算起碼耗費300到1000億元，成本高、耗時長，即使最後設備經過補強、更新可延用，仍無法迴避斷層通過核三廠的事實。

陳雪梨也提醒，台灣近年戰爭風險升高，任何的攻擊或誤擊，哪怕只是針對周邊設施，都可能對反應爐或用過燃料池造成致命影響，導致輻射外洩甚至全面性核災。

北高各辦說明會 羅智強捐50萬助衝823核三延役公投

針對823當日的「核三延役」公投，國民黨立委羅智強、柯志恩、民眾黨立委張啓楷，和前立委鄭麗文、台北市議員林珍羽、網紅「歷...

核三公投首場說明會 葉宗洸：核三應恢復待命 曾文生：延役須科學檢測

核三公投將於八月廿三日投票，中選會昨舉行首場公投說明會。正方代表、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸稱，應在一年內讓核三...

823核三延役公投 羅智強捐50萬辦北高說明會

國民黨立委羅智強、柯志恩、台北市議員林珍羽、民眾黨立委張啓楷、前立委鄭麗文、網紅「歷史哥」李易修等人一起舉行「挺公投反惡...

民調66%贊同有條件重啟核三 綠支持者也有46%同意

核三重啟公投將在8月23日登場，台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，仍有31.3%不知道823將舉行公投，另有66%民眾同意「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，核三廠是否延役繼續運轉，須視主管機關是否確認無安全疑慮，最後決定權仍在政府手中。

民調／58.7%同意重啟核三 輾壓21.6%不同意

核三重啟公投將在8月23日登場，風傳媒進行「核三重啟公投」民調，結果顯示，有58.7%的民眾同意重啟核三廠（30.2%很...

