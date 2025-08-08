北高各辦說明會 羅智強捐50萬助衝823核三延役公投

針對823當日的「核三延役」公投，國民黨立委羅智強、柯志恩、民眾黨立委張啓楷，和前立委鄭麗文、台北市議員林珍羽、網紅「歷史哥」李易修等，今共同舉辦「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，815於台北、821於高雄將各辦一場核三延役公投說明會。羅智強說，罷免和公投同時進行，較多的注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，所以他拿出新書書款50萬舉辦說明會。

823當日除有七名藍委罷免案需投票外，另有民眾黨立院黨團提出的核三延役公投。羅智強等今日舉行記者會，發布北高說明會時間地點，分別是台北場815晚上6時30分，於台北市大安區通安區民活動中心舉辦；高雄場為821晚上6時30分，於前金萬興宮舉辦。

羅智強表示，不是他贊助，是讀者們，除726大惡罷，823還有大惡罷，還有七名藍委努力抵抗執政者霸凌。他憂心罷免跟公投同時進行，注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，他特別把他的新書售出的書款撥出50萬，委託歷史哥、鄭麗文等在野夥伴，舉辦拚公投反惡罷的說明會。

羅智強說，不但要打掉執政者惡罷企圖，也要守護國家未來長遠電力發展，感謝讀者，沒有大家支持，他不太可能有餘力擴散出去，他原本預估新書賣出3千本，但現在是十倍。

張啓楷說，726後民進黨不認輸，離人民非常遙遠，823大家要站出來挺公投反惡罷，把民進黨敲醒，726有站出來投票的在823再出來投一次。錯誤的能源政策廢核把最穩定的核電廢掉，還牽扯到國安，台灣現在用天然氣，兩岸發生緊張，圍十天台灣就斷氣，美國也願意大力幫忙台灣核電。

柯志恩說，濁水溪以南沒有罷免，群眾沒有被聚集，823還有公投，要像726之前一樣告訴民眾，告訴大家823出門投同意，單一訴求較容易。希望所有朋友共襄盛舉，讓大家了解能源政策出了什麼問題。

鄭麗文說，AI時代來臨，沒有核電就無法競爭。在核電大爆發，核電股大漲的時候，台灣卻不要核電，這是非常愚蠢，出賣台灣未來。一個AI算力場就需要一個核電廠，豈止是重啟核三就夠？必須迎接核電，擁抱核電。她也說，「我是人，我不反核，我反青鳥，我反黑熊。726要熄燈的應該是青鳥、黑熊。」林珍羽也強調，她得了肺腺癌，作為肺腺癌患者必須站出來，告訴賴清德其政策是錯的。

