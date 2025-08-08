快訊

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

遭控「未通報」擅闖台大抓人 移民署道歉了：抓失聯打工移工

北高各辦說明會 羅智強捐50萬助衝823核三延役公投

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對823當日的「核三延役」公投，國民黨立委羅智強、柯志恩、民眾黨立委張啓楷，和前立委鄭麗文、台北市議員林珍羽、網紅「歷史哥」李易修等，今共同舉辦「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，815於台北、821於高雄將各辦一場核三延役公投說明會。羅智強說，罷免和公投同時進行，較多的注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，所以他拿出新書書款50萬舉辦說明會。記者屈彥辰／攝影
針對823當日的「核三延役」公投，國民黨立委羅智強、柯志恩、民眾黨立委張啓楷，和前立委鄭麗文、台北市議員林珍羽、網紅「歷史哥」李易修等，今共同舉辦「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，815於台北、821於高雄將各辦一場核三延役公投說明會。羅智強說，罷免和公投同時進行，較多的注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，所以他拿出新書書款50萬舉辦說明會。記者屈彥辰／攝影

針對823當日的「核三延役」公投，國民黨立委羅智強、柯志恩、民眾黨立委張啓楷，和前立委鄭麗文、台北市議員林珍羽、網紅「歷史哥」李易修等，今共同舉辦「挺公投反惡罷」北高說明會記者會，815於台北、821於高雄將各辦一場核三延役公投說明會。羅智強說，罷免和公投同時進行，較多的注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，所以他拿出新書書款50萬舉辦說明會。

823當日除有七名藍委罷免案需投票外，另有民眾黨立院黨團提出的核三延役公投。羅智強等今日舉行記者會，發布北高說明會時間地點，分別是台北場815晚上6時30分，於台北市大安區通安區民活動中心舉辦；高雄場為821晚上6時30分，於前金萬興宮舉辦。

羅智強表示，不是他贊助，是讀者們，除726大惡罷，823還有大惡罷，還有七名藍委努力抵抗執政者霸凌。他憂心罷免跟公投同時進行，注意力都是放在罷免，很多人不知道有公投，他特別把他的新書售出的書款撥出50萬，委託歷史哥、鄭麗文等在野夥伴，舉辦拚公投反惡罷的說明會。

羅智強說，不但要打掉執政者惡罷企圖，也要守護國家未來長遠電力發展，感謝讀者，沒有大家支持，他不太可能有餘力擴散出去，他原本預估新書賣出3千本，但現在是十倍。

張啓楷說，726後民進黨不認輸，離人民非常遙遠，823大家要站出來挺公投反惡罷，把民進黨敲醒，726有站出來投票的在823再出來投一次。錯誤的能源政策廢核把最穩定的核電廢掉，還牽扯到國安，台灣現在用天然氣，兩岸發生緊張，圍十天台灣就斷氣，美國也願意大力幫忙台灣核電。

柯志恩說，濁水溪以南沒有罷免，群眾沒有被聚集，823還有公投，要像726之前一樣告訴民眾，告訴大家823出門投同意，單一訴求較容易。希望所有朋友共襄盛舉，讓大家了解能源政策出了什麼問題。

鄭麗文說，AI時代來臨，沒有核電就無法競爭。在核電大爆發，核電股大漲的時候，台灣卻不要核電，這是非常愚蠢，出賣台灣未來。一個AI算力場就需要一個核電廠，豈止是重啟核三就夠？必須迎接核電，擁抱核電。她也說，「我是人，我不反核，我反青鳥，我反黑熊。726要熄燈的應該是青鳥、黑熊。」林珍羽也強調，她得了肺腺癌，作為肺腺癌患者必須站出來，告訴賴清德其政策是錯的。

公投 核能 核電 羅智強 核三廠

延伸閱讀

盧秀燕勘災安慰80多歲老婦...被誣指是羅智強母 地方人士助澄清

【重磅快評】發明「包裹聲援」打小強 苗博雅砸台大招牌

與盧秀燕「擺拍」？母無端遭綠側翼羞辱 羅智強怒批：賴清德帶頭掀仇恨

要告了！羅智強批：苗博雅醜事做絕 替善良出一口氣

相關新聞

北高各辦說明會 羅智強捐50萬助衝823核三延役公投

針對823當日的「核三延役」公投，國民黨立委羅智強、柯志恩、民眾黨立委張啓楷，和前立委鄭麗文、台北市議員林珍羽、網紅「歷...

核三公投首場說明會 葉宗洸：核三應恢復待命 曾文生：延役須科學檢測

核三公投將於八月廿三日投票，中選會昨舉行首場公投說明會。正方代表、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸稱，應在一年內讓核三...

民調／58.7%同意重啟核三 輾壓21.6%不同意

核三重啟公投將在8月23日登場，風傳媒進行「核三重啟公投」民調，結果顯示，有58.7%的民眾同意重啟核三廠（30.2%很...

民調／66%贊同有條件重啟核三 綠支持者也同意多於不同意

核三重啟公投將在8月23日登場，台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，仍有31.3%不知道823將舉行公投，另有66%民眾...

核電重啟首場辯論登場 台電：核三先安檢再公投

台電董事長曾文生昨（7）日在核三重啟公投首場意見發表會表示，唯有台電經過透明程序先做完安全檢測，並經主管機關審查通過，將...

新聞眼／核三公投說明會 反方如情緒勒索

核三公投月底登場，說明會成各界關注焦點，更好奇正反方會否提出新論點，台電作為最了解運作流程的單位，擔任反方代表的董事長曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。