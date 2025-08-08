快訊

OpenAI的GPT-5和GPT-4差異在哪？有感變快、1圖看ChatGPT新舊5大比較

台灣寶可夢中心開賣16款新品！夏日必備木木梟草帽、噴火龍毛巾太可愛

遭控「未通報」擅闖台大抓人 移民署道歉了：抓失聯打工移工

民調／58.7%同意重啟核三 輾壓21.6%不同意

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
墾丁核三廠兩座機組。圖／聯合報系資料照片
墾丁核三廠兩座機組。圖／聯合報系資料照片

核三重啟公投將在8月23日登場，風傳媒進行「核三重啟公投」民調，結果顯示，有58.7%的民眾同意重啟核三廠（30.2%很同意+28.5%還算同意）、21.6%民眾不同意（10.4%不太同意+11.2%很不同意），另有19.7%未明確回答。

民調交叉分析顯示，對核三重啟公投案表示同意的族群，以男性桃竹苗、中彰投地區；30到39歲、60到69歲、大學以上教育程度、傾向國民黨、台灣民眾黨比例相對較高。不同意的族群，以台北市、雲嘉南、高屏澎地區；專科教育程度、或傾向民進黨者比例相對較高。

在823核三重啟公投的投票意願方面，調查結果顯示，有42.1%的民眾表示一定會投票、23.0%表示可能會；11.4%表示可能不會、14.0%一定不會，另有9.5%未明確回答。

​該份調查經費來源為風傳媒，調查執行單位為台灣指標。調查於8月1日至8月4日間進行，成功訪問全國22個縣市共1068位、且年滿18歲民眾；在95%信心水準下，六都樣本抽樣誤差各為±3個百分點，全體總樣本抽樣誤差為±2.0 個百分點。調查方法為電腦輔助電話訪問CATI）；抽樣方法有二，一為市內電話調查，依據內政部公布的各縣市人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，在全國住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，再以隨機跳號方式（random-digit-dial）替換末兩碼以做為實際撥出的電話門號。及方法二手機電話調查：以國家通訊傳播委員會（NCC）公布之「行動通信網路業務用戶號碼核配現況」（手機號碼前五碼之核配狀況），搭配以隨機亂數的手機號碼最後五碼作為實際撥出的電話門號。

公投 核能 核電 民調 核三廠

延伸閱讀

民調／66%贊同有條件重啟核三 綠支持者也同意多於不同意

核電重啟首場辯論登場 台電：核三先安檢再公投

8/23公投 中選會推「選務家族」動畫宣導注意事項

【重磅快評】童子賢大哉問打中要害 莊瑞雄未上場先輸一半

相關新聞

北高各辦說明會 羅智強捐50萬助衝823核三延役公投

針對823當日的「核三延役」公投，國民黨立委羅智強、柯志恩、民眾黨立委張啓楷，和前立委鄭麗文、台北市議員林珍羽、網紅「歷...

核三公投首場說明會 葉宗洸：核三應恢復待命 曾文生：延役須科學檢測

核三公投將於八月廿三日投票，中選會昨舉行首場公投說明會。正方代表、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸稱，應在一年內讓核三...

民調／58.7%同意重啟核三 輾壓21.6%不同意

核三重啟公投將在8月23日登場，風傳媒進行「核三重啟公投」民調，結果顯示，有58.7%的民眾同意重啟核三廠（30.2%很...

民調／66%贊同有條件重啟核三 綠支持者也同意多於不同意

核三重啟公投將在8月23日登場，台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，仍有31.3%不知道823將舉行公投，另有66%民眾...

核電重啟首場辯論登場 台電：核三先安檢再公投

台電董事長曾文生昨（7）日在核三重啟公投首場意見發表會表示，唯有台電經過透明程序先做完安全檢測，並經主管機關審查通過，將...

新聞眼／核三公投說明會 反方如情緒勒索

核三公投月底登場，說明會成各界關注焦點，更好奇正反方會否提出新論點，台電作為最了解運作流程的單位，擔任反方代表的董事長曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。