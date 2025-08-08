民調／58.7%同意重啟核三 輾壓21.6%不同意
核三重啟公投將在8月23日登場，風傳媒進行「核三重啟公投」民調，結果顯示，有58.7%的民眾同意重啟核三廠（30.2%很同意+28.5%還算同意）、21.6%民眾不同意（10.4%不太同意+11.2%很不同意），另有19.7%未明確回答。
民調交叉分析顯示，對核三重啟公投案表示同意的族群，以男性桃竹苗、中彰投地區；30到39歲、60到69歲、大學以上教育程度、傾向國民黨、台灣民眾黨比例相對較高。不同意的族群，以台北市、雲嘉南、高屏澎地區；專科教育程度、或傾向民進黨者比例相對較高。
在823核三重啟公投的投票意願方面，調查結果顯示，有42.1%的民眾表示一定會投票、23.0%表示可能會；11.4%表示可能不會、14.0%一定不會，另有9.5%未明確回答。
該份調查經費來源為風傳媒，調查執行單位為台灣指標。調查於8月1日至8月4日間進行，成功訪問全國22個縣市共1068位、且年滿18歲民眾；在95%信心水準下，六都樣本抽樣誤差各為±3個百分點，全體總樣本抽樣誤差為±2.0 個百分點。調查方法為電腦輔助電話訪問CATI）；抽樣方法有二，一為市內電話調查，依據內政部公布的各縣市人口統計資料比率，採分層隨機抽樣方式，在全國住宅電話電腦資料庫中抽出電話門號後，再以隨機跳號方式（random-digit-dial）替換末兩碼以做為實際撥出的電話門號。及方法二手機電話調查：以國家通訊傳播委員會（NCC）公布之「行動通信網路業務用戶號碼核配現況」（手機號碼前五碼之核配狀況），搭配以隨機亂數的手機號碼最後五碼作為實際撥出的電話門號。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言