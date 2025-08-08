民調／66%贊同有條件重啟核三 綠支持者也同意多於不同意

核三重啟公投將在8月23日登場，台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，仍有31.3%不知道823將舉行公投，另有66%民眾同意「第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉」。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，核三廠是否延役繼續運轉，須視主管機關是否確認無安全疑慮，最後決定權仍在政府手中。

民調詢問，「823公投內容是『第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？』請問您同不同意？」結果發現：38.7%非常同意，27.7%還算同意，11.7%不太同意，10.4%一點也不同意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。

游盈隆表示，有條件恢復核三廠運轉已成台灣社會基本共識，民進黨長期堅持的非核家園理念與政策正面臨空前最大的挑戰。從政黨支持傾向看，民進黨支持者，四成六同意有條件恢復核三廠繼續運轉，四成五不同意，意見嚴重分歧，同意者比不同意多1.3個百分點；國民黨支持者，八成七同意，7.7%不同意；民眾黨支持者，九成三同意，3.5%不同意；中性選民，六成四同意，一成六不同意。

該民調由山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是8月4至6日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話757人，手機322人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。 台灣民意基金會民調指出，66%民眾贊同有條件重啟核三公投，綠支持者也有46%同意。圖／台灣民意基金會提供

