新聞眼／核三公投說明會 反方如情緒勒索

聯合報／ 本報記者林海

核三公投月底登場，說明會成各界關注焦點，更好奇正反方會否提出新論點，台電作為最了解運作流程的單位，擔任反方代表的董事長曾文生，強調的重點卻著重在程序問題，甚至不敢說「反對重啟」，凸顯台電的尷尬立場與反方論述點薄弱。

曾文生先前強調，對於核電重啟與否，台電沒有特定立場，會配合政策執行，此次親自上陣擔任反方代表，也引發外界對於台電立場的質疑。

曾文生擔任台電董事長，仍須維持一定的專業性，無法與其他側翼一樣，動輒提出「核廢料放你家」的情緒性發言；加上曾文生若表達堅定反核，未來一旦公投過關恐面臨辭職問題，因此僅能說些「三原則兩前提」等無關痛癢的制式回應，唯一說出口的「反」，也只是反程序而非反核，顯見對於曾文生來說，還是在為自己留後路。

曾文生批評正方代表、幾乎一生投入在核能領域的葉宗洸，把核電重啟講成一件非常容易的事，但如何困難、要花費多少卻是隻字不提，僅能談願景、談價值，就是談不出如何實際解決問題，首場說明會淪為一場情緒勒索大秀。

當最專業的台電都提不出可看的反方論點，接下來四位非核能專業反方代表壓力山大，究竟要如何才能超越台電說服民眾，加上面對美方傳達台灣應啟用核電的壓力，此次說明會恐淪過場戲。

公投 核能 核電

