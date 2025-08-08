核三公投首場說明會 葉宗洸：核三應恢復待命 曾文生：延役須科學檢測

核三公投將於八月廿三日投票，中選會昨舉行首場公投說明會。正方代表、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸稱，應在一年內讓核三廠恢復為停機待命的狀態，但擔任反方代表的台電董事長曾文生則說，核能延役必須經過嚴謹科學程序，現在公投的並非合適時機點。

葉宗洸指出，台灣能源百分之九十八仰賴進口，不只國內呼籲重啟核電，就連美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言、美國海軍情報局前指揮官史都德曼，都提出台灣應該至少保留一座核電廠，以應對潛在的能源供應中斷風險，「這不是單純能源選項，是國家安全底線」。

葉宗洸說，大陸先前軍演，直接把高雄永安天然氣接收站列為目標，顯然大陸也知道台灣能源安全的弱點在哪，而從俄烏戰爭可看出，沒有人會攻擊核電廠。

葉宗洸指出，台灣地震多，但核電廠使用已經超過四十年，沒有一次因為地震造成嚴重傷害，全球也沒有一座核電廠因為單純的地震，造成致命性的毀損，但核三的耐震程度○點七二Ｇ，是台北一○一的兩倍以上，且經過台電評估，即便地震強度在一點三Ｇ以上，核三還是可以安全停機。

曾文生說，無論重啟或是延役，都必須經過一定程序的檢驗，什麼時候徵求人民意志這是最重要的，是在有科學完整檢測後，對人民進行說明後再公投，還是現在就先做決定，「這時候進行公投，是不符合程序合理要求的。」

曾文生指出，台電會揭示所有發電方式可能面對風險，並努力降低風險，但要完全做到百分之百安全，所需成本恐非發電效益可承擔。他也說，正方代表在很多場合把核電廠重啟或繼續運轉講成一件不用花很多錢且容易的事情，對台電不公平。

葉宗洸說，若政院及台電等單位對於使用核電持正面態度，今天就不會有這樣的公投，如果早做好評估，人民當然可以決定，因此這是政府逼人民來提出公投案。

