聽新聞
0:00 / 0:00

核三公投首場說明會 葉宗洸：核三應恢復待命 曾文生：延役須科學檢測

聯合報／ 記者林海／台北報導
核三公投說明會，正反方代表分別為清大教授葉宗洸（右）與台電公司董事長曾文生（左）。記者林澔一／攝影
核三公投說明會，正反方代表分別為清大教授葉宗洸（右）與台電公司董事長曾文生（左）。記者林澔一／攝影

核三公投將於八月廿三日投票，中選會昨舉行首場公投說明會。正方代表、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸稱，應在一年內讓核三廠恢復為停機待命的狀態，但擔任反方代表的台電董事長曾文生則說，核能延役必須經過嚴謹科學程序，現在公投的並非合適時機點。

葉宗洸指出，台灣能源百分之九十八仰賴進口，不只國內呼籲重啟核電，就連美國在台協會（ＡＩＴ）處長谷立言、美國海軍情報局前指揮官史都德曼，都提出台灣應該至少保留一座核電廠，以應對潛在的能源供應中斷風險，「這不是單純能源選項，是國家安全底線」。

葉宗洸說，大陸先前軍演，直接把高雄永安天然氣接收站列為目標，顯然大陸也知道台灣能源安全的弱點在哪，而從俄烏戰爭可看出，沒有人會攻擊核電廠。

葉宗洸指出，台灣地震多，但核電廠使用已經超過四十年，沒有一次因為地震造成嚴重傷害，全球也沒有一座核電廠因為單純的地震，造成致命性的毀損，但核三的耐震程度○點七二Ｇ，是台北一○一的兩倍以上，且經過台電評估，即便地震強度在一點三Ｇ以上，核三還是可以安全停機。

曾文生說，無論重啟或是延役，都必須經過一定程序的檢驗，什麼時候徵求人民意志這是最重要的，是在有科學完整檢測後，對人民進行說明後再公投，還是現在就先做決定，「這時候進行公投，是不符合程序合理要求的。」

曾文生指出，台電會揭示所有發電方式可能面對風險，並努力降低風險，但要完全做到百分之百安全，所需成本恐非發電效益可承擔。他也說，正方代表在很多場合把核電廠重啟或繼續運轉講成一件不用花很多錢且容易的事情，對台電不公平。

葉宗洸說，若政院及台電等單位對於使用核電持正面態度，今天就不會有這樣的公投，如果早做好評估，人民當然可以決定，因此這是政府逼人民來提出公投案。

公投 核能 核電

延伸閱讀

台電董座曾文生：核管法子法確定 台電將啟動核電自我檢查作業

核三重啟公投首場發表會8月7日登場 葉宗洸對決曾文生

臨危受命任核三公投辯論反方代表 曾文生：我還沒想這一題

台電李元瀚任務結束「最後巡禮」 嘉義同事泣送最後一程

相關新聞

核三公投首場說明會 葉宗洸：核三應恢復待命 曾文生：延役須科學檢測

核三公投將於八月廿三日投票，中選會昨舉行首場公投說明會。正方代表、清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸稱，應在一年內讓核三...

新聞眼／核三公投說明會 反方如情緒勒索

核三公投月底登場，說明會成各界關注焦點，更好奇正反方會否提出新論點，台電作為最了解運作流程的單位，擔任反方代表的董事長曾...

台電董座曾文生：核管法子法確定 台電將啟動核電自我檢查作業

台電董事長曾文生7日在核三重啟公投首場發表會表示，核三廠除役減少6%供電能力，對台電有調度壓力。他表示，只要核管法子法確...

首場核三公投意見發表會落幕 廢核行動平台：任何意外恐釀全面性核災

中選會今下午舉辦第一場公投意見發表會，全國廢核行動平台表示，戰爭中的核電廠容易被攻擊，轉瞬間就可能成為災難現場，任何攻擊...

影／重啟核三公投 曾文生：國人需要更多安全參考資訊

「重啟核三公投」8月23日投票，今天由中選會舉辦意見發表會。正反方代表分別為清大教授葉宗洸與台灣電力公司董事長曾文生，發...

核三公投說明會 葉宗洸籲：一年內恢復核三為停機待命狀態

核三重啟公投首場說明會今登場，由清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸擔任正方代表，台電董事長曾文生任反方代表。葉宗洸從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。