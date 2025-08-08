核電重啟首場辯論登場 台電：核三先安檢再公投

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電董事長曾文生7日在核三重啟公投首場意見發表會表示，唯有台電經過透明程序先做完安全檢測，並經主管機關審查通過，將所有殘留風險與外界說明後，再進行民眾意志展現，才是正確程序。聯合報系資料照
台電董事長曾文生昨（7）日在核三重啟公投首場意見發表會表示，唯有台電經過透明程序先做完安全檢測，並經主管機關審查通過，將所有殘留風險與外界說明後，再進行民眾意志展現（指公投），才是正確程序。

核三重啟公投將於8月23日舉行，昨日是首場意見發表會，曾文生擔任反方代表，清華大學原子科學院長葉宗洸擔任正方代表。

圖／經濟日報提供
葉宗洸表示，目前台灣已有「中電南送」現象，南部用電依賴中部燃煤機組滿足，核三若能恢復運作，有助緩解此現象。

曾文生指出，核三廠除役減少6%供電能力，對台電有調度壓力。只要核管法子法確定通過，台電將依相關規範啟動自我檢查相關作業。曾文生說，這次是第五次擔任反方代表，此公投案主文最關鍵在「確認無安全疑慮」，核能機組能否延役或重啟，需經過一定科學流程，也需時間進行工程設計調整，不是簡單投票能做決定。

他表示，立法院今年5月通過核管法修法，將執照運轉時間和屆期後申請可能性打開；賴清德總統在520相關演說提到，核能使用須落實三前提：確保安全、核廢料有解、民意支持，以及兩個必須：核管法子法明定必要安全檢查項目程序，以及台電完成自我安檢項目。只要子法確定通過後，台電會依相關規範啟動自我安檢。

曾文生表示，各種發電方式有正面及負面作用，發揮發電最大功效並減少損害是台電的工作。核能安全要沒有疑慮說來很簡單，但需要過程與溝通。

他表示，核三除役後，減少6%供電對台積電（2330）有壓力，但任何除役都是在計劃中。近年各界對台灣供電是否充足有所質疑，但台灣備轉容量率最短發生在2016、2017年，當時核二、核三廠未除役，備轉率低於6%時間達100天，而近三年日尖峰備轉率幾乎未曾低於6%。

葉宗洸說，核三除役後，夜尖峰時段出現「中電南送」狀況。曾文生表示，核三除役後，夜間北部供電較為充裕，原因是大潭、通霄燃氣新機組陸續增加供電能量，夜間光電減弱時，開始向南部供電，但隨著高雄興達新1號機運轉、2號機測試中、3號機明年上線後，中電南送將不再發生。

公投 核能 核電

