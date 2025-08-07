台電董座曾文生：核管法子法確定 台電將啟動核電自我檢查作業
台電董事長曾文生7日在核三重啟公投首場發表會表示，核三廠除役減少6%供電能力，對台電有調度壓力。他表示，只要核管法子法確定通過，台電將依相關規範啟動自我檢查相關作業。
曾文生表示，近年他出現在公投場合，這次已是第5次擔任反方代表，此公投案主文最關鍵在「確認無安全疑慮」，作為台電董事長，核能機組能否延役或重啟，需經過一定科學流程，也需時間進行工程設計調整，這不是簡單投票能做決定。唯有台電經過透明程序做完安全檢測，並經主管機關審查通過，將所有殘留風險與外界說明後，再進行民眾意志展現，才是正確程序。
他表示，立法院今年5月通過核管法修法，將執照運轉時間和屆期後申請可能性打開；總統賴清德也在520相關演說提到，核能使用須落實確保安全、核廢料有解、民意支持等三前提，以及兩個必須要做到，包括：核管法子法明定必要安全檢查項目程序，以及台電要做到另一個必須，意即遵循完成自我檢查項目。他表示，只要核管法子法確定通過後，台電就會依相關規範啟動自我安檢。
曾文生表示，各種發電方式有正面及負面作用，發揮發電最大功效並且減少損害，這是台電的工作。核能安全要沒有疑慮，說起來很簡單，但需要過程與溝通，台電會仔細檢查評估，取得國人支持。
他表示，核三除役後，減少6%供電對台積電有壓力，但任何除役都是在計劃中，如果有更多機組可操作，供電會有更多裕度。近年各界對台灣供電是否充足有所質疑，但台灣備轉容量率最短發生在2016、2017年，當時核二、核三廠未除役，備轉率低於6%時間達100天，反觀近3年日尖峰備轉率幾乎未曾低於6%。
