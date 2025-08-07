首場核三公投意見發表會落幕 廢核行動平台：任何意外恐釀全面性核災

快訊

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
823核三重啟公投下午舉辦首場辯論會，中選會主委李進勇（中）主持，與正反方代表清大教授葉宗洸（右）與台電董事長曾文生（左）會前合影。圖／中選會提供
823核三重啟公投下午舉辦首場辯論會，中選會主委李進勇（中）主持，與正反方代表清大教授葉宗洸（右）與台電董事長曾文生（左）會前合影。圖／中選會提供

中選會今下午舉辦第一場公投意見發表會，全國廢核行動平台表示，戰爭中的核電廠容易被攻擊，轉瞬間就可能成為災難現場，任何攻擊或誤擊都可能導致輻射外洩甚至全面性核災，強調不可用賭機率的投機心態來面對台灣的安全。

針對本次正方代表，清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸在發表會上提出的論點，全國廢核行動平台表示，砲彈是不長眼的，縱使國際公約禁止軍事攻擊核電廠，不代表戰爭下的核電廠就是安全的，核電廠可能成為戰爭中的國安破口，這對近年戰爭風險升高的台灣來說，寄望核電廠成為台灣緊急狀態時的救命稻草，根本是請鬼抓藥單。

全國廢核行動平台表示，烏克蘭札波羅熱核電廠多次遭攻擊占領，證明核設施確實可能成為戰略目標，戰時電力系統的韌性不應建立在敵方不敢攻擊的假設上，真正的能源安全是建構「攻擊了也不會全面癱瘓」的分散式系統，不如務實地建構智慧電網、儲能系統和分散式再生能源，打造真正有韌性的電力系統。

全國廢核行動平台指出，根據台電對於核三廠的SSHAC Level 3（Senior Seismic Hazard Analysis Committee）地震危害分析，評估結果指出，核三廠的安全關機地震所對應的地動加速度高達 1.384G，核三廠設計的耐震值僅為0.4G，即最新模擬出的地震危害已超出原設計耐震標準的3倍以上。

全國廢核行動平台強調，核電廠一但真的發生事故就是大災難，幸好台灣在這40年來未遇到足以影響核安的天災，但不可用賭機率的投機心態來面對台灣的安全。

公投 核能 核電 核災 國安 科學 台電 核三廠 核設施 再生能源

