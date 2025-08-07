影／重啟核三公投 曾文生：國人需要更多安全參考資訊
「重啟核三公投」8月23日投票，今天由中選會舉辦意見發表會。正反方代表分別為清大教授葉宗洸與台灣電力公司董事長曾文生，發表會由中選會主委李進勇主持。會後雙方接受媒體訪問，台電董事長曾文生表示，過往任何權威機構對能源開發的保證都可能面臨質疑，因此資訊公開透明和充分的安全評估至關重要。台電過去因為法規的規範，沒有辦法啟動自主安全檢查，尤其是這最近這幾年已經超過核安會申請的時間。
曾文生認為，真正由人民做決定的時機點是當安全的檢查提出來，經過審查機關審查後，能夠告知國人台電做了哪些盡力的準備，以及能將風險降到什麼樣的程度。國人再根據這些資訊，判斷這樣子的程度是否為他們能接受的條件，然後做出選擇。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
