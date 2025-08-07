快訊

影／重啟核三公投 曾文生：國人需要更多安全參考資訊

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
「重啟核三公投」今天由中選會舉辨意見發表會，正反方代表分別為清大教授葉宗洸（右）與台電公司董事長曾文生（左）。記者林澔一／攝影
「重啟核三公投」今天由中選會舉辨意見發表會，正反方代表分別為清大教授葉宗洸（右）與台電公司董事長曾文生（左）。記者林澔一／攝影

「重啟核三公投」8月23日投票，今天由中選會舉辦意見發表會。正反方代表分別為清大教授葉宗洸與台灣電力公司董事長曾文生，發表會由中選會主委李進勇主持。會後雙方接受媒體訪問，台電董事長曾文生表示，過往任何權威機構對能源開發的保證都可能面臨質疑，因此資訊公開透明和充分的安全評估至關重要。台電過去因為法規的規範，沒有辦法啟動自主安全檢查，尤其是這最近這幾年已經超過核安會申請的時間。

曾文生認為，真正由人民做決定的時機點是當安全的檢查提出來，經過審查機關審查後，能夠告知國人台電做了哪些盡力的準備，以及能將風險降到什麼樣的程度。國人再根據這些資訊，判斷這樣子的程度是否為他們能接受的條件，然後做出選擇。

台電公司董事長曾文生下午出席「重啟核三公投」意見發表會。記者林澔一／攝影
台電公司董事長曾文生下午出席「重啟核三公投」意見發表會。記者林澔一／攝影
「重啟核三公投」8月23日投票，今天舉辨首場意見發表會，場外有民眾拉布條表達立場。記者林澔一／攝影
「重啟核三公投」8月23日投票，今天舉辨首場意見發表會，場外有民眾拉布條表達立場。記者林澔一／攝影
清大教授葉宗洸下午出席「重啟核三公投」意見發表會。記者林澔一／攝影
清大教授葉宗洸下午出席「重啟核三公投」意見發表會。記者林澔一／攝影

