核三公投說明會 葉宗洸籲：一年內恢復核三為停機待命狀態

核三重啟公投首場說明會今登場，由清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸擔任正方代表，台電董事長曾文生任反方代表。葉宗洸從能源安全、國家安全等立場支持重啟核三，更呼籲台電讓核三在一年內恢復為停機待命的狀態，完成總統賴清德在競選時的承諾。

但作為反方代表，曾文生卻絕口不提「反對重啟」，僅強調核電廠要重啟，必須經過一定的程序，希望給台電完整時間做好相關工作後才來徵求民意。

葉宗洸表示，走入非核家園後火力全開，過去高雄市長陳其邁總強調「南電北送」，「各縣市的產業需要用電，請自己要有足夠的電力供應」，但近期到了夜尖峰時刻，已經是中電南送的狀態，「現在現在南部要用電，是中部燃煤機組供應，這樣公平嗎？」

葉宗洸也說，現在台電規劃的燃氣機組，沒有一部按照期程商轉，現實就是台電的新機組根本趕不上進度，且明明有便宜的核電不用，被迫要使用每度成本6.5元的風電、4.8元的光電，「民眾無法選擇電從哪裡來已經很悲哀，現在又被政府威脅，不撥補就漲電價，這合理嗎？」

但曾文生表示，核三公投的主文說，「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉」，但「無安全疑慮」要怎麼做到？

曾文生表示，核電廠要延役要評估要經過繁複程序，透過流程讓主管機關做出無安全疑慮結論，沒有殘留的風險後，這才是真正要公投的時刻，也是正確的程序，這時候進行公投並不符合程序上的合理要求。

曾文生也重申，核電廠要重啟，有三個前提二個必須，三前提為「核安無虞、核廢有解、民意支持」，二必須則是核安會必須依法訂定安全審查程序辦法、台電必須依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。

曾文生強調，只要子法通過，台電就會啟動安檢，這是台電職責，而台電也在進行高階核廢料選址的立法工作，積極的尋找高階核廢料可能處理的解方。

