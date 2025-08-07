快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

核三公投說明會 葉宗洸籲：一年內恢復核三為停機待命狀態

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
823核三重啟公投下午舉辦首場辯論會，中選會主委李進勇（中）主持，與正反方代表清大教授葉宗洸（右）與台電董事長曾文生（左）會前合影。圖／中選會提供
823核三重啟公投下午舉辦首場辯論會，中選會主委李進勇（中）主持，與正反方代表清大教授葉宗洸（右）與台電董事長曾文生（左）會前合影。圖／中選會提供

核三重啟公投首場說明會今登場，由清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸擔任正方代表，台電董事長曾文生任反方代表。葉宗洸從能源安全、國家安全等立場支持重啟核三，更呼籲台電讓核三在一年內恢復為停機待命的狀態，完成總統賴清德在競選時的承諾。

但作為反方代表，曾文生卻絕口不提「反對重啟」，僅強調核電廠要重啟，必須經過一定的程序，希望給台電完整時間做好相關工作後才來徵求民意。

葉宗洸表示，走入非核家園後火力全開，過去高雄市長陳其邁總強調「南電北送」，「各縣市的產業需要用電，請自己要有足夠的電力供應」，但近期到了夜尖峰時刻，已經是中電南送的狀態，「現在現在南部要用電，是中部燃煤機組供應，這樣公平嗎？」

葉宗洸也說，現在台電規劃的燃氣機組，沒有一部按照期程商轉，現實就是台電的新機組根本趕不上進度，且明明有便宜的核電不用，被迫要使用每度成本6.5元的風電、4.8元的光電，「民眾無法選擇電從哪裡來已經很悲哀，現在又被政府威脅，不撥補就漲電價，這合理嗎？」

但曾文生表示，核三公投的主文說，「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉」，但「無安全疑慮」要怎麼做到？

曾文生表示，核電廠要延役要評估要經過繁複程序，透過流程讓主管機關做出無安全疑慮結論，沒有殘留的風險後，這才是真正要公投的時刻，也是正確的程序，這時候進行公投並不符合程序上的合理要求。

曾文生也重申，核電廠要重啟，有三個前提二個必須，三前提為「核安無虞、核廢有解、民意支持」，二必須則是核安會必須依法訂定安全審查程序辦法、台電必須依照核安會所訂定辦法，進行自主安全檢查，評估有無重啟的安全條件，重啟的期程與成本效益。

曾文生強調，只要子法通過，台電就會啟動安檢，這是台電職責，而台電也在進行高階核廢料選址的立法工作，積極的尋找高階核廢料可能處理的解方。

公投 核能 核電 台電 電價 科學 核廢料 非核家園

延伸閱讀

核三重啟公投首場發表會8月7日登場 葉宗洸對決曾文生

臨危受命任核三公投辯論反方代表 曾文生：我還沒想這一題

台電李元瀚任務結束「最後巡禮」 嘉義同事泣送最後一程

【重磅快評】賴清德讓童子賢與曾文生迎來的最大尷尬

相關新聞

影／重啟核三公投 曾文生：國人需要更多安全參考資訊

「重啟核三公投」8月23日投票，今天由中選會舉辦意見發表會。正反方代表分別為清大教授葉宗洸與台灣電力公司董事長曾文生，發...

核三公投說明會 葉宗洸籲：一年內恢復核三為停機待命狀態

核三重啟公投首場說明會今登場，由清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸擔任正方代表，台電董事長曾文生任反方代表。葉宗洸從...

反對核三重啟公投 陳吉仲等逾百名學者發起連署

今年5月17日核三廠二號機除役，台灣正式邁入非核家園。針對民眾黨立院黨團提出的核三重啟公投案，學術界發起連署，呼籲國人針...

拚重啟核三公投 國民黨下周起開辦政策說明會

核三重啟公投8月23日投票，國民黨主席朱立倫今天表示，這次公投是非常好的機會，政府可順是讓核三延役，保留台灣一部分自主能...

核三重啟公投首場發表會8月7日登場 葉宗洸對決曾文生

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，首場將在7日下午3時於中視登場，正反方代表分別為清大教授葉宗洸...

首場核三公投辯論周四登場 和碩董座童子賢：非核家園該轉彎了

首場核三公投辯論會周四（7日）將登場，為月底公投暖身。五位挺核的正方代表昨日召開記者會提前拉票，和碩董事長童子賢表示，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。