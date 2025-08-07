8/23公投 中選會推「選務家族」動畫宣導注意事項

核三重啟公投8月23日投票，年滿18歲國民有投票權。中選會今天發布4支宣導影片，其中「選務家族」動畫設計「公投票君」及「票匭君」，提醒投票應注意事項與選務公開透明流程，也鼓勵民眾踴躍投票。

由立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲的國民有投票權。

中選會今天透過新聞稿表示，今天發布的電視宣導影片訴求「每一步都是前進的力量」，象徵「每一張公投票、每個選擇，都向理想更近一步」。呼籲年滿18歲的國民在8月23日上午8時到下午4時，攜帶「投票三寶」國民身分證、印章及投票通知單前往指定投票所投票。電視廣告也分別有華語、台語、客語配音。

中選會說，另特別設計的「選務家族」影片，將公投票、票匭、圈選工具等選務應用物品與中選會識別標誌，以動畫形式成為「公投票君」及「票匭君」，透過擬人化創意提醒投票應注意事項、6歲以下兒童可以一起進入投票所等便民措施，也說明選務公開透明的機制與流程，有助提升民眾對網路資訊識讀能力，不被錯假訊息誤導，也希望讓選務宣導更親和力，強化與民眾溝通。

中選會說明，完整宣導影片可至中選會網站「114年全國性公民投票公投專區」查詢。

