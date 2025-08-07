反對核三重啟公投 陳吉仲等逾百名學者發起連署

今年5月17日核三廠二號機除役，台灣正式邁入非核家園。針對民眾黨立院黨團提出的核三重啟公投案，學術界發起連署，呼籲國人針對此公投案投下不同意。其中包含中興大學應用經濟學系特聘教授、農業部前部長陳吉仲、東華大學華文文學系教授楊翠等知名人士。

今天學術界發起的聲明指出，依據台電最新的「核能三廠地震危害與篩選報告」，核三廠東側緊鄰恆春斷層，是具活動紀錄的第一類活動斷層，此斷層距離關鍵核島區僅約900公尺，核島區下方更存在斷層剪裂帶與褶皺構造，學者評估，倘若發生地震，地表加速度可達1.384g，已遠超核三廠可以安全停機的耐震強度0.72g。

據研究，若核三廠發生事故，逸散出與日本311福島核災等量的放射性物質，將使高雄市與屏東縣分別有5%及10%土地變成不適合人居的「永久撤離區」。放眼全球，幾乎沒有核電廠會建在構造活躍、地質條件不穩定的區域，如日本敦賀核電廠重啟運轉申請即因斷層風險與安全標準遭到駁回。

該聲明指出，核三廠運作屆齡40年除役，其反應爐壓力容器、圍阻體、管線、焊接點等關鍵結構，皆長期處於高壓、高溫以及輻射環境中，已進入浴缸曲線風險增升的磨損期，可能存在裂縫與老化現象。此外，核三廠過去的運轉歷史中，至少出現30次異常與違規事件，其中多起與外部電力系統失靈有關，2001年甚至發生了差點導致爐心熔毀的全黑事件，為台灣迄今最嚴重的核子事件。

該聲明表示，截至今日，全台核電廠已累積超過 2萬1517 束的核子燃料棒，其中3875束來自核三。同時，超過10萬桶的低階核廢料仍存放在蘭嶼，標誌台灣至今仍難以解決的種族、環境與世代不正義問題，一旦重啟核三，勢必產出更多後代難以處理的核廢料，讓全台陷入更長遠的風險與道德責任中。

此外，台灣社會以及產業界所面臨的真正挑戰並非缺電，而是缺再生能源，不屬於可再生能源的核電根本無法解決目前產業的需求，一旦台灣產業因無法回應供應鏈壓力而受創。而各界關注的若在中國封鎖情境，工業出口將近乎停擺，台灣的能源和電力總需求也會驟降，甚至可能減到一半，天然氣需求量也會大大下降，在這樣極端封鎖情境下，台灣自有電力供給量可達到900億度左右，可供台灣約1年的基本電力需求，證明目前增加再生能源的能源轉型路徑，才真正提升了台灣的能源自主與韌性。

核電廠風險以及核廢處理議題爭議之強烈，是高度難解的社會議題，然而擁核者至今始終沒有回答該如何解決這個複雜的難題，而只是推給最弱勢者去面對，相當不負責任。 學術界逾百名學者共同發起連署，呼籲國人針對此公投案投下不同意。圖／取自不同意第21號公投案連署表單網頁

