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拚重啟核三公投 國民黨下周起開辦政策說明會

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者陳正興／攝影
國民黨黨主席朱立倫今在中常會發表談話。記者陳正興／攝影

核三重啟公投8月23日投票，國民黨主席朱立倫今天表示，這次公投是非常好的機會，政府可順是讓核三延役，保留台灣一部分自主能源；近期國民黨各項文宣與政策說明會將陸續出爐，下周也會在南部舉行公投政策說明會，接著再到台北舉辦。

8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

朱立倫今在中常會表示，立法院上次已經通過核電延役修法，這一次再讓民意的展現，政府可以順勢讓核三延役，至少在核電的基礎下，台灣能夠保有自主能源的一部分，這也是國家安全很重要的一部分。包括美國、英國、歐盟，各國都不斷提醒台灣絕對不能放棄核能，難道賴政府還要冥頑不靈，惡意抵制下去嗎？

朱立倫說，8月23日是一個非常好的機會，國民黨再次呼籲全民都要站出來投下「同意」核電三廠延役案，讓台灣的能源安全、國家安全受到基本保障。

此外，朱立倫提到，南部風災與災後豪雨損失慘重，要求行政院以最快速度，於本周提出來院版特別條例與特別預算，國民黨一定全力支持；民進黨不要每天還想政治鬥爭、搞大惡罷。

公投 核能 核電 朱立倫 國民黨

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