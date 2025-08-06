核三重啟公投首場發表會8月7日登場 葉宗洸對決曾文生

核三重啟公投8月23日投票，中選會在投票前舉辦5場發表會，首場將在7日下午3時於中視登場，正反方代表分別為清大教授葉宗洸與台灣電力公司董事長曾文生，除了透過中視轉播，中視新聞Youtube也會有直播。

將於8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」年滿18歲的國民有投票權。

中選會指出，此案公投首場意見發表會將在8月7日下午3時登場，轉播電視台為中視，民眾可在有線電視第10台、MOD第10台、數位無線電視台第1台收看，中視新聞Youtube也會有直播。

本場主持人為中選會主委李進勇，正方代表為立法院推派的清大教授葉宗洸，反方代表是行政院推派的台灣電力公司董事長曾文生。

根據中選會規劃，電視發表會預計進行55分鐘，首先由主持人開場，以5分鐘說明進行程序；隨後正、反雙方代表人意見發表時間各為24分鐘，分2輪進行，每輪12分鐘；最後主持人結語2分鐘。

中選會指出，依全國性公民投票意見發表會或辯論會實施辦法第12條規定，發表會代表人發言內容如有無關主題、或具歧視性、仇恨性言論或行為等違反發表會規則情況，主持人將立即制止，並不予播出。

根據中選會先前公布其餘發表會場次，第二場將在8月9日晚間7時登場，正反方代表分別為國民黨立委翁曉玲與行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫；第三場在8月11日下午3時舉辦，正反方代表分別為核能流言終結者創辦人黃士修與台灣綠黨共同召集人甘崇緯。

此外，還有8月13日上午10時，正反方代表分別為民眾黨立委黃國昌與親子共學暖暖蛇共學團自學畢業生吳亞昕；8月15日晚間7時，正反方代表分別為和碩董事長童子賢與民進黨立委莊瑞雄。