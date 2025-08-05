823重啟核三公投須表態不同意 地球公民基金會：在地才有談判籌碼

核三重啟公投將於823投票，地球公民基金會今日到恆春舉辦「國境之南、你可以不核作」座談，呼籲投下「不同意票」。董事長李根政表示，核三公投是假議題，屏東人及恆春人仍須表態不同意，否則若連在地人都同意，將影響地方命運並失去談判籌碼。

李根政表示，國際上至今尚未有停機除役後重啟的案例，重啟核三又貴又久，要花費3900億元，至少5到10年時間。而全球發展核電約70年歷史，到現在全球僅有一座核廢最終處置場位於芬蘭，連美國這麼大國家都找不到最終處置場位址，何況是台灣？

他說，核三2001年曾發全黑事件，險釀成核災；加上核三緊鄰恆春斷層，運轉滿40年已到磨損期，核災風險更高。對一些恆春半島居民來說，支持核三的理由是回饋金，但核三除役25年加上核廢料存放一樣都有回饋金，為何要冒著核災風險支持核三再運轉？

至於有人說未來台灣發展AI產業要用更多電，但台積電等大公司要的是綠電，台積電承諾2040年前全球營運100%使用再生能源。歐盟說核能是綠電，但有4個條件，台灣完全不符合條件。所以要支持台積電，就應該要支持綠電。

他說，核電歸零後台灣並不缺電，今年5月13日核三還在運轉時核電只占全國總發電量3%；核電歸零後台灣備轉容量每天都達6至10%以上，並不缺電。至於台灣空汙來源交通大於工業，發電所產生的PM2.5更只占了2.3%，重啟核三並不能減少空汙。

屏南社大前校長江國樑說，每種能源都需要付出代價，只是看能不能承受，願不願意承受。太陽能發電有其代價，但不能汙名化；而核能的代價是最髒、最貴的。台灣地方狹小，發生核災整個台灣都會受影響，我們應做負責任的一代，不該將核廢、核災問題丟給下一代。

屏東縣長室秘書陳文弘說，目前恆春在地對於核三公投的討論很冷淡，8月2日民眾黨在恆春西門廣場辦宣傳同意公投活動，很多恆春人還以為是在辦父親節活動。現在很多不同意公投民眾都還在同溫層，應想辦法突破同溫層進行宣傳。