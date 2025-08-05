【重磅快評】童子賢大哉問打中要害 莊瑞雄未上場先輸一半

核三延役公投及第二波罷免將於823投票，其中核三公投將辦5場發表會，最終場是和碩董事長童子賢對決民進黨立委莊瑞雄。童昨天宣示「非核家園」已落後世界潮流，莊今天反問童「立場轉變理由是什麼，不能講一句說非核已經不是世界潮流了」，還說這次公投是「脫褲子放屁」。莊瑞雄不做功課又粗魯，卻真實反映民進黨面對民意的心態，國人恐怕只得再次以選票教訓民進黨不可。

第一波大罷免投票之後，八月的台灣除了川普關稅議題之外，就是第二波罷免及核三延役公投了。其中核三公投從7日起陸續有5場辯論登場，場場都有可觀之處，壓軸場由童子賢擔任正方代表人，莊瑞雄擔任反方代表人。由於童是總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人，莊瑞雄是屏東縣立委，兩人交鋒肯定是投票前的重頭戲。

童子賢昨偕黃國昌等人開記者會說明支持核三延役原因，表示非核家園讓產業競爭力變差，「非核家園想法已違反科學理性，落後於世界潮流」；童並以同為小小多山的國家瑞士為例，核電近3成，搭配水力發電，可供台灣借鏡，他很有信心公投一定成功，因為各家民調都高達65-70%支持續用核電，「因此，是不是這個公投過關後，政府就會立刻執行？當然執行有他的程序，但我想一定是最新民意的展現」。

童子賢的談話值得細細解讀，他從科學理性出發，並訴諸民調，還拿出民進黨、罷團愛用「小小多山的國家」作感性訴求，還沒有和莊瑞雄對決，其實已贏了一半；但童子賢也點出一個問題：「公投過關了，政府是否就會立刻執行？」

以2018以核養綠公投為例，童子賢的提問確實命中民進黨要害。以核養綠公投的主文是「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國114以前，全部停止運轉』之條文？結果獲得589萬5560張同意票通過。但是電業法相關條文失效，民進黨還是精準地在2025年5月17日讓核三除役。從結果論來看，當時589萬5560同意票的民意，在民進黨眼中正是莊瑞雄口中「脫褲子放屁」而已。

其實莊瑞雄說核三延役公投有如「脫褲子放屁」，是指藍白已聯手通過核子反應器設施管制法，公投勞民傷財，脫褲子放屁，藍白要的東西已經有了，政府就要去辦，但政府要怎麼辦？朱立倫以前在新北市怎麼辦，現在政府就怎麼辦。

莊瑞雄把矛頭指向朱立倫，這又得回到童子賢宣示「非核家園已落後世界潮流」的論述。朱立倫當年在新北市也只是堅持乾貯場水保計畫須按圖施工而已，侯友宜接手後也解套了，朱立倫今年更宣示非核家園改為非碳家園，民進黨要跟進朱立倫，又怎能老是停留在過去？

再說童子賢立場轉變，其實童不只一次說明，他不諱言過去是反核，但十年前關注地球暖化議題後陷入掙扎，這二、三年慢慢想清楚了，地球暖化才是人類公敵，台灣社會應考慮核能成為未來供電選項之一。

如果童子賢的改變不能被賴清德接受，何能受聘總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人？莊瑞雄或許要提問的對象不是童子賢，而是賴清德。除非童子賢從頭到尾就只是民進黨的擺飾而已，或許童心中也有同樣疑慮，才會說出「公投過關了，政府是否就會立刻執行？」這個大哉問。

至於莊瑞雄說，如今童子賢要轉變立場也可以，但核廢料要放哪裡？其實並非無解，而是有階段性處理方式，甚至可以再利用；依據台電「用過核子燃料最終處置計畫書」，全程共5階段，2055年要完成最終處置場建造，但民進黨執政9年多，只知道關閉核電廠，最終處置場選址立法一直停擺，今年5月已進入非核家園，核廢問題仍如房間裡的大象，再以「核廢無法處理」作為反核理由，真是最差勁、最不負責執政黨。