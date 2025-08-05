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核三重啟公投23日登場 內政部開放線上查詢投票資格

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
即起至8月7日，開放民眾除了憑身分證字號及出生日期，至內政部戶政司全球資訊網查詢有無投票權。圖／內政部提供
即起至8月7日，開放民眾除了憑身分證字號及出生日期，至內政部戶政司全球資訊網查詢有無投票權。圖／內政部提供

核三重啟公投將在8月23日投票。內政部表示，即起至8月7日，開放民眾除了憑身分證字號及出生日期，至內政部戶政司全球資訊網查詢有無投票權，也可到戶籍地（鄉鎮、市、區）公所閱覽投票權人名冊，發現有誤可向公所申請更正。

將於8月23日投票的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

針對投票資格，內政部說，凡年滿18歲、未受監護宣告，在中華民國繼續居住6個月以上者，即擁有全國性公民投票之投票權；另依規定，鄉、鎮、市、區戶政事務所會以投票日前20日的戶籍登記資料為造冊基準日，來編造投票權人名冊。

內政部提醒，為方便未居住在戶籍地或未接到投票通知單的民眾，8月18日至23日，開放內政部戶政司全球資訊網線上查詢投票所地點。

公投 核能 核電 核三廠 內政部

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