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核三公投正方宣傳 童子賢：非核家園落伍 該轉彎了

聯合報／ 記者林銘翰李柏澔劉懿萱／連線報導
民眾黨主席黃國昌（中）、和碩董事長童子賢（右二）、國民黨立委翁曉玲（左二）、核能流言終結者創辦人黃士修（右）及清華大學原科院院長葉宗洸（左），昨同台宣傳「核三重啟公投」同意票。記者曾吉松／攝影
民眾黨主席黃國昌（中）、和碩董事長童子賢（右二）、國民黨立委翁曉玲（左二）、核能流言終結者創辦人黃士修（右）及清華大學原科院院長葉宗洸（左），昨同台宣傳「核三重啟公投」同意票。記者曾吉松／攝影

公投發表會本周登場，正方代表昨天同台宣傳同意票，和碩集團董事長童子賢表示，我國能源政策目標正確，但方法錯誤，自己曾對非核家園深信不疑，但反覆檢視相關數據與國際發展趨勢，他現在已經清楚意識到：「非核家園落後世界潮流，該是轉彎的時候。」

民眾黨昨天舉行「同意，更好的台灣」記者會，五位正方代表同台宣傳核三重啟公投同意票，包括童子賢、民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修、清大工程與系統科學系教授葉宗洸等人。

黃國昌回顧，在二○一八年「以核養綠」公投，自己採取反對立場，然而近年歷經綠能推動的困境、高度依賴火力發電，促使他選擇回到「務實、理性、科學」立場，這是必須集體面對的選擇，不該被黨派或意識形態綁架，台灣人真切感受到氣候變遷、電力不穩帶來的影響，相信也應該是最勇敢願意行動的一代。

童子賢說，美國與日本歷經核災卻先後回歸核能，前者重啟三哩島電廠並簽署廿年合作契約，後者則設定二○三○年核電占比百分之廿二的目標，這些國家以科學、務實克服恐懼，值得台灣借鏡，許多經濟發達的國家選擇使用核能，台灣現在應該思考的問題是：「為何必須被一個老舊、宗教崇拜式的觀念，鎖這麼多年？」

童子賢還說，現在台灣只要經過一次颱風，就足以讓整體綠能系統面臨重創與停擺，也反映台灣再生能源在極端氣候下的脆弱與不穩定性，「政府發展綠能的努力值得肯定，但是方法錯誤，代價則將由全體人民承擔」。

翁曉玲稱，民進黨讓燃煤與天然氣火力電廠全開，導致碳排飆升、空汙日益惡化。黃士修說，本次正方代表橫跨藍綠白，顯示核能已成社會共識。

葉宗洸強調，核能安全在進步，賴政府卻選擇全面依賴天然氣，非常容易在外部封鎖下陷入危機；假如公投通過，至少應維持停機待命，才能做到之前說的「核能緊急備用」。

新北市長侯友宜日前表態，只要安全無虞，核三該延役就延役，遭綠營議員質疑為黨意轉彎。侯說，他二年多前對核電態度就是「以核減煤」，安全無虞延役是他不變的方向，希望這不是政治議題，而是專業議題，回歸到專業討論。

反方：要安全不要核三

反核民間團體昨天開記者會表示，「核三重啟公投」讓台灣維持非核家園投下變數，核三廠有恆春活動斷層通過，加上核三廠曾發生過多次核安事故及輻射汙染事件，重啟將增加健康風險，若不幸發生重大核子事故，更將影響許多國人的健康安全，呼籲不要核三。

公投 核能 核電 童子賢 黃國昌

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