反核民團 喊話要安全

經濟日報／ 記者李柏澔歐芯萌／台北報導

除了挺核方，反對核三延役的民間團體昨（4）日也召開記者會，向國人呼籲要安全、不要核三。民團指出，核三廠曾經多次發生核安事故及輻射汙染事件，重啟核三將增加核電廠勞工與鄰近居民的健康風險。

中選會將舉辦五場核三延役公投辯論會，分別於8月7日、9日、11日、13日、15日登場，由正方、反方代表互相攻防，而在首場辯論會前，正反雙方昨日分別召開記者會互別苗頭。

屏東縣監督核能安全委員會委員、美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維表示，一座核電廠超過原設計壽命的重啟或延役工程，不只需動員龐大的資源、時間、法規與程序的配套，其核島區高汙染的設備如何更新、安全檢驗到國際審查，任何關鍵環節若處理不當，不僅無法達到延長機組的壽命，反而可能導致重大的危機與災難。

他表示，這是一種面對重大風險、不確定成本以及長期責任的一次社會選擇，這種選擇就在投票公民的手上。

前核電職災勞工李桂林表示，自己長年駐守在核一與核二廠的高輻射區域，多年前健康檢查發現嚴重缺少血小板，榮總血液科證明為因輻射傷害引發血小板減少症，因而請調至大觀水力電廠，核三廢燃料棒已塞滿廢燃料池，全台核電廠都是，又該如何重啟。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，核三廠核安紀錄不良，曾發生多次輻射外洩、廠內輻射空浮事件，公投主文雖以「通過整體安全評估」為核三重啟的前提，但安全評估無法完全確保安全，核三廠40年來狀況不斷，好不容易屆齡除役，不該再重啟威脅國人健康、安全。

公投 核能 核電

延伸閱讀

核三老舊風險增 環團紛反對重啟

批核三多次出現核安事故 民團：「豪賭」的選擇權在民眾手上

福島第13批核處理水排放 核安會：監控數據無異常

勞基法修法強制產假延長？民團：恐惡化職場處境

相關新聞

核三公投正方宣傳 童子賢：非核家園落伍 該轉彎了

公投發表會本周登場，正方代表昨天同台宣傳同意票，和碩集團董事長童子賢表示，我國能源政策目標正確，但方法錯誤，自己曾對非核...

首場核三公投辯論周四登場 和碩董座童子賢：非核家園該轉彎了

首場核三公投辯論會周四（7日）將登場，為月底公投暖身。五位挺核的正方代表昨日召開記者會提前拉票，和碩董事長童子賢表示，他...

反核民團 喊話要安全

除了挺核方，反對核三延役的民間團體昨（4）日也召開記者會，向國人呼籲要安全、不要核三。民團指出，核三廠曾經多次發生核安事...

726投入罷免傅崐萁 童子賢今推動核三重啟公投：理念不相違背

首波大罷免投票以失敗收場，和碩集團董事長童子賢今天說，台灣是一個開放的民主社會，他可以跟民眾黨立委黃國昌討論核三公投，也...

823公投是否同意重啟核三？宜蘭選委會公告閱覽公投選舉人名冊

8月23日不只有罷免立委區要投票，全國性公民投票案第21案「重啟核三」公投案也在當天舉行，凡年滿18歲具國籍身份，並在國...

核三重啟公投正方列陣 童子賢：非核家園落後世界潮流

核三重啟公投發表會本周登場，代表支持重啟的5位正方代表今天同台宣傳。正方代表之一、和碩集團董事長童子賢表示，我國能源政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。