反核民團 喊話要安全

除了挺核方，反對核三延役的民間團體昨（4）日也召開記者會，向國人呼籲要安全、不要核三。民團指出，核三廠曾經多次發生核安事故及輻射汙染事件，重啟核三將增加核電廠勞工與鄰近居民的健康風險。

中選會將舉辦五場核三延役公投辯論會，分別於8月7日、9日、11日、13日、15日登場，由正方、反方代表互相攻防，而在首場辯論會前，正反雙方昨日分別召開記者會互別苗頭。

屏東縣監督核能安全委員會委員、美國愛荷華州立大學核子工程博士賀立維表示，一座核電廠超過原設計壽命的重啟或延役工程，不只需動員龐大的資源、時間、法規與程序的配套，其核島區高汙染的設備如何更新、安全檢驗到國際審查，任何關鍵環節若處理不當，不僅無法達到延長機組的壽命，反而可能導致重大的危機與災難。

他表示，這是一種面對重大風險、不確定成本以及長期責任的一次社會選擇，這種選擇就在投票公民的手上。

前核電職災勞工李桂林表示，自己長年駐守在核一與核二廠的高輻射區域，多年前健康檢查發現嚴重缺少血小板，榮總血液科證明為因輻射傷害引發血小板減少症，因而請調至大觀水力電廠，核三廢燃料棒已塞滿廢燃料池，全台核電廠都是，又該如何重啟。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，核三廠核安紀錄不良，曾發生多次輻射外洩、廠內輻射空浮事件，公投主文雖以「通過整體安全評估」為核三重啟的前提，但安全評估無法完全確保安全，核三廠40年來狀況不斷，好不容易屆齡除役，不該再重啟威脅國人健康、安全。