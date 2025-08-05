首場核三公投辯論周四登場 和碩董座童子賢：非核家園該轉彎了

首場核三公投辯論會周四（7日）將登場，為月底公投暖身。五位挺核的正方代表昨日召開記者會提前拉票，和碩（4938）董事長童子賢表示，他曾深信非核家園理念，但如今，非核家園已落後於世界潮流，該是轉彎的時候了。

中選會已公告，8月23日將舉行核三延役公投，並將陸續召開五場正、反方辯論會，首場將於周四舉行，昨日挺核、反核雙方分別召開記者會，要搶在辯論、公投前掌握話語權。

圖／經濟日報提供

民眾黨昨召開支持核三延役公投記者會，五位正方代表，包含童子賢、民眾黨立院黨團總召黃國昌、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修、清大特聘教授葉宗洸皆出席，呼籲民眾投同意票。童子賢同時身兼國家氣候變遷對策委員會副召集人，受外界矚目。

童子賢表示，他有信心公投一定成功，過去一年半媒體民調，支持核電比率約在六至七成，代表許多民眾是支持核電，未來公投過關後，政府執行有其程序，但一定會是最新民意的展現。

童子賢指出，台灣能源政策是「目標正確、方法錯誤」的典型案例。他坦言，非核家園曾是自己深信的信念，但在反覆檢視相關數據與國際發展趨勢後，他清楚意識到，非核家園已落後世界潮流，該是轉彎的時候。

童子賢舉例，曾歷經核災的美國與日本，反而率先理性回歸核能。美國三哩島電廠已重啟，並獲微軟簽署20年合作契約；日本則在再生能源發展受阻後，明確設定2030年達到核電占比22%的目標。這些國家以科學、務實克服恐懼，值得台灣借鏡。

對於很多民眾擔憂，台灣土地小、高山多，不應該使用核電，童子賢以瑞士為例，不論是土地面積、或山地占據國土75%，都跟台灣地理環境類似，但2024年，瑞士使用30.5%的核能，加上阿爾卑斯山水力發電和約7.5%太陽能，共構成瑞士有98%發電是不排碳的發電。

童子賢提到，若再放眼歐盟，2024年總計是23.3%核能。台灣應該思考，為什麼他們能夠使用核能，而台灣卻必須被一個老舊的、有成見的、宗教崇拜式觀念鎖這麼多年。