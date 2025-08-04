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726投入罷免傅崐萁 童子賢今推動核三重啟公投：理念不相違背

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨上午舉行核三公投記者會，民眾黨主席黃國昌（右）及和碩董事長童子賢（左）出席。記者曾吉松／攝影
民眾黨上午舉行核三公投記者會，民眾黨主席黃國昌（右）及和碩董事長童子賢（左）出席。記者曾吉松／攝影

首波大罷免投票以失敗收場，和碩集團董事長童子賢今天說，台灣是一個開放的民主社會，他可以跟民眾黨立委黃國昌討論核三公投，也可以站上戰車宣揚罷免國民黨立委傅崐萁，兩者之間不相違背，至於即將到來的第二波罷免投票，「這個訊息量太多，我就不表達意見。」

民眾黨今天舉行核三重啟公投說明會，童子賢以正方代表的身分出席宣傳，被問及擔任總統府氣候變遷委員會副召集人，是否代表賴清德總統在非核家園的立場鬆動，他僅說台灣是充滿活力的民主社會，氣候變遷委員會是廣納百川的單位，就是希望讓各界不同的聲音齊聚一堂。

童子賢指出，氣候變遷委員會有反核大老施信民，也有諾貝爾化學獎得主李遠哲，「從這裡就可以看出，總統府氣候變遷委員會並不是一言堂。」

童子賢說，核三公投直接面對民意，如果能夠得到公民支持，相信就能展現最新民心，「我很有信心地講，這個公投一定能夠成功」，最近也有多家媒體進行民調，大約有65%至70%民眾支持繼續使用核電，儘管政府後續有其執行程序，但是一定是最新民意的展現。

此外，童子賢出身花蓮縣瑞穗鄉，先前投入罷免傅崐萁活動，外界也好奇是否再為罷團站台。童子賢則表示，台灣是一個開放的民主社會，自己可以跟黃國昌坐在一起討論核三延役公投，也可以到花蓮站上戰車宣揚自身政治理念，兩者之間不相違背，「726我只有表達對家鄉的關心，其他有很多訊息，訊息量太多就不表達意見。」

公投 核能 核電 罷免 花蓮 傅崐萁 非核家園

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