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823公投是否同意重啟核三？宜蘭選委會公告閱覽公投選舉人名冊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
核三廠延役公投將在823進行投票，宜蘭縣自明天起公告投票權人名冊。圖／聯合報系資料照
核三廠延役公投將在823進行投票，宜蘭縣自明天起公告投票權人名冊。圖／聯合報系資料照

8月23日不只有罷免立委區要投票，全國性公民投票案第21案「重啟核三」公投案也在當天舉行，凡年滿18歲具國籍身份，並在國內繼續居住6個月以上未受監護宣告國民都有資格投票。宜蘭將近38萬9千人投票，縣選委會明天起公告投票權人名冊閱覽，資料確定後不再更動。

全國性公民投票案第21案，主文「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」民眾黨提出公投案，有鑑於台電核三廠二號機除役後，國內將完全停止核電機組運轉及發電；為維繫產業供電、民生用電平穩，基於地理環境及國際政治情勢的風險評估，應保留一定程度可運轉之核能發電設施，強化台灣能源供應韌性。

726罷免立委投票緊張關注程度不亞於大選，8月23日還有另一場罷免立委投票，共有新北、新竹、台中、南投，別以為當天只有4個罷免區投票，還有要不要重啟核三的公投案，全國各縣市符合資格國民都可以投票。

宜蘭縣選委會表示，全國性公民投票案第21案定於8月23日舉行投票，投票權人名冊自8月5日起至8月7日在鄉鎮市公所公告閱覽3天，請投票權人於上班時間前往閱覽，如發現錯誤或遺漏，請於閱覽期間向公所申請更正，逾期不受理。

宜蘭縣初步統計投票權人38萬8979人，還會有死亡、監護宣告等案件，屆時扣除人數，以8月19日正式公告的確定投票權人數為準。

為方便民眾查詢，公告閱覽期間也可透過內政部戶政司全球資訊網（https://www.ris.gov.tw）系統，查詢是否有投票權人資格，投票權人名冊經公告期滿後即為確定，不再辦理更正。

投票當天應憑本人國民身分證投票，宜蘭縣選舉委員會呼籲投票權人國民身分證遺失者，請儘速於投票日前向各戶政事務所辦理，投票當天戶政事務所將不再受理身分證補、換發，已報失的身分證視為無效，不得使用。

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