核三重啟公投正方列陣 童子賢：非核家園落後世界潮流

核三重啟公投發表會本周登場，代表支持重啟的5位正方代表今天同台宣傳。正方代表之一、和碩集團董事長童子賢表示，我國能源政策目標正確但方法錯誤，自己曾經對非核家園深信不疑，然而反覆檢視相關數據與國際發展趨勢，他現在已經清楚意識「非核家園已落後世界潮流，該是轉彎的時候。」

核三重啟公投發表會本周登場，民眾黨今天舉行「同意，更好的台灣」記者會，5位正方代表同台宣傳同意票，分別為童子賢、民眾黨立委黃國昌、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修、清大工程與系統科學系教授葉宗洸等人。

黃國昌表示，民眾黨推動核三重啟公投，目的不是為了要對抗誰，而是要守護台灣的未來，台灣正處於關鍵的歷史轉捩點，能源的選擇將深刻影響產業競爭力、環境永續與人民生活品質，「我們不能只有抱怨，我們不能停留在擔心，此時此刻是我們勇敢行動的時刻。」

黃國昌回顧，過去在2018年「以核養綠」公投，自己曾經採取反對立場，然而近年歷經綠能推動的困境、火力發電的高度依賴，促使他選擇回到「務實、理性、科學」的立場，這是一場必須集體面對的選擇，不該被黨派或意識形態綁架，這一代台灣人真切感受到氣候變遷、電力不穩帶來的影響，相信也應該是最勇敢願意行動的一代。

童子賢說，美國與日本歷經核災卻先後回歸核能，前者重啟三哩島電廠並簽署20年合作契約，後者則設定2030年核電占比22%的目標，這些國家以科學、務實克服恐懼，值得台灣借鏡，許多民眾擔憂台灣土地少高山多，不過瑞士與我國地理環境類似，去年核電占比已經達到30.5%。

童子賢指出，許多經濟發達的國家選擇使用核能，台灣現在應該思考的問題是「為何必須被一個老舊、有成見、宗教崇拜式的觀念鎖這麼多年？」

童子賢還說，現在台灣只要經過一次颱風，就足以讓整體綠能系統面臨重創與停擺，也反映台灣再生能源在極端氣候下的脆弱與不穩定性，「政府發展綠能的努力值得肯定，但是方法錯誤，代價則將由全體人民承擔。」

翁曉玲表示，肺癌連續21年位居癌症死因首位，其中非吸菸者占比極高，空氣汙染影響力不容小覷，民進黨政府過去以執照到期為由全面停核，同時卻讓燃煤與天然氣火力電廠全開，導致碳排年年飆升、空汙日益惡化，立法院修法為核電廠延役鋪設法制基礎，民進黨政府不該再推諉卸責。

核能流言終結者創辦人黃士修坦言，身為2018年、2021年兩次核能公投的領銜人，自己既感慨也高興能夠再次跟公民對話，本次的正方代表橫跨藍綠白，顯示核能已經成為多數社會共識，因此要「快快樂樂地辯論、拉票、投票，向全民宣導支持核電的利益。」

葉宗洸則以專業立場強調，當今的科技在進步，核能安全也在進步，歷經日本福島核電廠事故，全球核電安全標準全面升級，台灣現有三座核電廠、核四廠也已經完成強化，民進黨政府卻選擇全面依賴天然氣，非常容易在外部封鎖下陷入危機。

面對媒體詢問，藍白如何合作推動核三公投，翁曉玲受訪時表示，藍白兩黨共同推動，國民黨團全力支持，未來還有7位國民黨立委面臨罷免，因此兩黨將會互相推動核三重啟公投、823反惡罷，一方面不同意罷免國民黨立委，另一方面則全力支持核三公投。