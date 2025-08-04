支持核三重啟 童子賢：非核家園已落後世界潮流

民眾黨4日舉行支持核三延役公投記者會，邀集五位發表會正方代表共同發聲，由民眾黨立法院黨團總召黃國昌領銜，並與國民黨立委翁曉玲、和碩（4938）董事長童子賢、核能流言終結者創辦人黃士修、清大教授葉宗洸共同說明核三延役的必要性，呼籲民眾於8月23日投下「同意」票。

童子賢以產業界觀點提出警示，當前台灣能源政策是「目標正確、方法錯誤」的典型案例。他坦言，非核家園曾是自己深信的信念，但在反覆檢視相關數據與國際發展趨勢後，他清楚意識到，非核家園已落後世界潮流，該是轉彎的時候。

童子賢舉例，曾歷經核災的美國與日本，反而率先理性回歸核能。美國三哩島電廠已重啟，並獲微軟簽署20年合作契約；日本則在再生能源發展受阻後，明確設定2030年達到核電占比22%的目標。這些國家以科學、務實克服恐懼，值得台灣借鏡。

對於很多民眾擔憂，台灣土地小、高山多，不應該使用核電，童子賢以瑞士為例，不論是土地面積、或山地占據國土75%，都跟台灣地理環境類似，但2024年，瑞士使用30.5%的核能，加上他們充沛的阿爾卑斯山的水力發電和約7.5%的太陽能，共構成瑞士有98%發電是不排碳的發電。

童子賢提到，若再放眼歐盟，2024年總計是23.3%核能使用。當瑞士、歐盟、美國、日本都是經濟發達、環境保護獲得相當優越的國家，台灣應該思考，為什麼他們能夠使用核能，而台灣卻必須被一個老舊的、被一個有成見的、宗教崇拜式觀念鎖這麼多年？

童子賢表示，RE100（100％再生能源）是民間合作倡議，比RE100更多人參與的倡議是CFE（Carbon Free Energy，全時無碳能源）。全球風力加上太陽能發電，經過努力30年，加總就是15%，綠能救不了地球暖化，若不是靠水力發電加上熱能幫忙，地球暖化可能更迫在眉睫。

童子賢指出，現在台灣，只要一次颱風，就足以讓整體綠能系統面臨重創與停擺，反映出台灣再生能源在極端氣候下的脆弱與不穩定性。政府發展綠能的努力值得肯定，但方法錯誤，代價將由全體人民承擔。

針對外界對核安與核廢料的疑慮，葉宗洸以專業立場說明，科技在進步，核能安全也在進步。經歷福島事故後，全球核電安全標準全面升級，台灣三座核電廠與核四也已完成強化，符合國際安全要求。他有信心，核三若重啟，不會在台灣重演福島事故。

葉宗洸表示，核廢料目前使用乾式儲存技術，經過屏蔽與管制設計，已可確保安全無虞，且在福島災難中也通過實際考驗。當核能安全已能確保，台灣卻選擇全面依賴天然氣，僅有7到11天的存量，極易在外部封鎖下陷入危機。

黃國昌表示，推動核三延役公投的目的，不是為了對抗誰，而是為了守護台灣的未來。台灣正處於關鍵的歷史轉捩點，能源的選擇將深刻影響產業的競爭力、環境的永續與人民的生活品質。他曾在2018年「以核養綠」公投時採取反對立場，但歷經這幾年台灣綠能推動的困境與火力發電的高度依賴，如今他選擇回到「務實、理性、科學」的立場，支持核三延役。

翁曉玲表示，此次推動核三重啟的公投，不僅是為了電價穩定與產業發展，更是為了守護國人的健康與子孫的未來。台灣肺癌已連續21年位居癌症死因首位，其中非吸菸者占比極高，空污影響不容小覷，「只希望能多吸幾口乾淨的空氣，而不是污染身體的髒空氣。」