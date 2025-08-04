童子賢與藍白同台 擔任核三延役公投正方代表

8月23日將進行核三延役公投案投票，中選會舉辦5場電視辯論會，台灣民眾黨上午針對公投案辯論會正方代表，首度舉行共同亮相記者會，包括民眾黨主席黃國昌、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修、清華大學原科院院長葉宗洸及和碩董事長童子賢。

民眾黨主席黃國昌表示，此次公投「同意票」代表對更乾淨、安全、穩定、永續的支持，黃國昌質疑執政黨能源政策失衡，綠能發展缺乏務實與科學依據，造成電價上漲與供電不穩，呼籲民眾以行動改變現況。產業界代表童子賢表示，過去自己信奉「非核家園」理念，但經深入檢視後發現此一政策已嚴重削弱台灣的能源安全、產業競爭力與民生穩定。童子賢引用日本、美國等國家案例指出，這些擁有核災經驗的先進國家，最終仍以科學理性重新擁抱核能。 台灣民眾黨上午針對公投案辯論會正方代表舉行記者會，包括民眾黨主席黃國昌（右）及和碩董事長童子賢（左）。記者曾吉松／攝影 台灣民眾黨上午針對公投案辯論會正方代表舉行記者會，包括和碩董事長童子賢。記者曾吉松／攝影