表態挺核三延役挨批轉彎 侯友宜重申：安全無虞下延役「以核減煤」

823核三延役公投，新北市長侯友宜日前表態，核電是很棒的選項，只要安全無虞核三該延役就延役，遭民進黨議員質疑為黨意轉彎。侯友宜說，他2年多前對核電就是「以核減煤」，安全無虞延役是他不變的方向，希望這不是政治議題，而是專業議題，回歸到專業討論。

侯友宜今出席新北食農教育展開幕記者會，被問及核三延役公投，立場是否改變？侯說，他在兩年多前就已經對核電表態是「以核減煤」，核電在安全無虞下就可以延役，核電是一個基載電力，人民最需要的是不能缺電，不能缺電以外，只要核電確定安全無虞，當然可以使用，讓電費更便宜，這都是他不變的目標。

侯友宜說，希望這個不是一個政治議題，是一個專業議題，回歸到專業討論，讓人民對核電了解，更能夠知道核電才是最棒的一個基載電力，也是一個乾淨能源。

至於傳出國民黨主席選舉，台中市長盧秀燕正等侯表態，對此侯未置可否，僅說謝謝大家，現在面對台灣最主要的關稅問題，或是中南部水災的問題，全力把握當下把事情做好，並因應國際情勢挑戰，這才是最主要的方向。