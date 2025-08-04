核三公投正方出爐 藍白合作開啟宣傳

核三公投辯論，藍白合推白委黃國昌、藍委翁曉玲、學者葉宗洸、企業家童子賢與核團領袖黃士修擔任代表！民眾黨4日召開記者會，童子賢強調，過去也曾對非核家園深信不疑，但美國、日本等曾遭受核災國家都相繼恢復核電，應儘速拋棄「非核家園」；翁曉玲也說，如今火力全開，恐讓肺癌、失智等狀況愈來愈嚴重。

火力全開恐增空汙

民眾黨4日舉行公投記者會，邀請到屆時出席公投辯論的代表，包括民眾黨主席黃國昌、和碩董事長童子賢、清大原科院院長葉宗洸、國民黨立委翁曉玲與核能流言終結者創辦人黃士修等人。現場還有民眾黨立委陳昭姿、黃珊珊、林憶君，國民黨立委王鴻薇、中央大學教授梁啟源等人都與會表達支持。

翁曉玲強調，肺癌有21年蟬連台灣癌症死亡之冠，5成患者是非吸菸人口，女性更高達9成，空汙還會造成失智、心血管疾病、孩童過敏與氣喘，而台灣在全球碳排前幾名，但隨著歐、美、日、韓都有修法，可重啟核能，賴政府沒有藉口再緊抱「非核家園」的神主牌，台灣要減煤、少碳、「以核養綠」。

核安技術持續進步

「過去幾年支持核能的比例穩定增加！」黃士修強調，過去幾年台灣發生3次全國性大停電，2018年公投由他領銜，以6成的民意通過，但民進黨政府廢除法律後，卻繼續非核。他指出，如今核安、核廢與社會共識都已經有，不只為了台灣電價、還有空氣乾淨，更要讓台灣的民主共識往前走。

清大原科院院長葉宗洸強調，2011年福島核災後，各國都已大幅強化核安，爐心熔毀的疏失不會再現。此外，福島核災的乾式貯存廠，到現在並沒有出現意外，台灣目前所有核電廠都滿足核電需求，但如今卻走向能源不安全的方向，包括天然氣存量僅有11天，外媒都說非核家園是開槍打自己腳，政策應儘速調整。

大企業退出RE100

「我以前也曾對非核家園深信不疑！」童子賢指出，但陸續用各種資料檢視下，非核家園已顯得過時：美國三哩島與日本福島都相繼重啟核電，瑞士目前仍使用30.5%核能，歐盟至今也有23.3%核能，環團過去強調的RE100，許多大企業紛紛退出，改加入CFE，而台灣目前風光發電僅8.9%，增加進度非常緩慢。

黃國昌最後總結說，再生能源政策的方向沒有錯，但在推動過程中官商勾結、環境破壞的狀況屢出，台電的虧損還要納稅人貼補，且漲了4次電價。他強調，隨著AI、半導體發展，電力的需求只會更多，加上民眾對核能支持的趨勢提升，呼籲全民對「重啟核三」投下同意，讓執政黨看見最新民意。

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