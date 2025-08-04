核三公投在即 專家：最快1年可恢復到停機待命狀態

核三重啟全國性公投8月23日登場，中選會8月7日起舉辦5場電視發表會或辯論會，正方代表清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，最快1年核三發電機組就可以恢復到停機待命狀態，假如這次公投通過，至少應該要維持停機待命狀態，也才能做到總統賴清德之前說的「核能緊急備用」。

葉宗洸今早在《POP撞新聞》受訪表示，台灣之所以需要核電，是因為台灣98%能源都依賴進口，核電屬於半準自產能源，現在進入非核家園，政府又把能源押在天然氣，這樣的情況下就會有能源安全。能源政策可以是多元，但島國是獨立電網，核電可以維持基本的能源安全，這也是為何美國說台灣至少要保持1座核電廠，因為當天然氣進不來的話，至少還能維持基本供電。

葉宗洸說，如果核三發電機組平時有維護，也有定期測試的話，最快1年的時間就能恢復到停機待命狀態，也能隨時啟動發電。回顧賴總統選前被學生問到為何一定要非核，總統說核電機組都是備而無用，因此重點在於要讓核電機組變成停機待命狀態，這樣緊急下才能使用，但現在機組處於除役狀態，測試也都停止了，要如何今天下令明天緊急發電？至少這次公投通過後，就應該也要維持停機待命狀態。

葉宗洸表示，核廢料部分，用過燃料棒會先放到濕式儲存槽，然後移到乾式貯存槽40年，國際上很多核能先進國家都有乾式貯存場，但很多都沒有放到最終處置場，因為用國核燃料90%都能再利用，當第4代核電技術，也就是熔鹽反應器出來時，這些用過核燃料就能再來使用，沒必要直接放到最終處置場，目前全世界只有芬蘭不打算繼續使用用過核燃料，而是把核燃料放到最終處置場，這也是一種作法。台灣因為最終處置場選址條例還沒立法完成，因此連現勘都還無法執行。

葉宗洸說，今年6月帶團到韓國，韓國的最終處置場已經在運作，韓國政府的作法是將國營電力公司總部直接遷到慶州當地，政府的做法是提供大量補助，其中3億美金直接給地方政府，另外30億美金用於和企業合作加速地方繁榮，對此韓國也辦過公投，同意票數高達88%，因為有看到安全性。

至於有反核團體稱地震會造成核災，葉宗光澄清，核三廠耐震係數是0.72G，而7級大地震是0.35G，不到核三廠耐震係數的一半，如果還有人再說大地震會毀壞核電廠的結構完整性，這樣的人就是在詛咒台灣，也是不負責任的臆測。