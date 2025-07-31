日本解除全部海嘯注意報 初步統計避難釀1死11中暑

俄國遠東地區30日發生地震後，日本氣象廳針對靠太平洋沿岸為主的地區發布「海嘯注意報」，並在今天下午4時30分解除全部的注意報。日本政府宣布初步相關災損與傷亡，有1人在避難過程中喪生，另有11人中暑。

俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海30日上午發生規模推估8.8的強震後，日本岩手久慈港曾觀測到最高1.3公尺的海嘯之外，美國夏威夷州也遭遇波高1.7公尺的海嘯，太平洋沿岸各地均嚴防這起地震引發的海嘯。

「日本經濟新聞」報導，日本氣象聽今天下午表示，「解除注意報後，仍持續觀察到海嘯。民眾垂釣、進入海中從事海水浴等活動之際，仍必須充分注意安全」。

日本全國約200萬人一度接獲撤離指示，北海道、東北地區、關東地區的地方鐵路也曾因此長時間暫停運行，宮城縣內的仙台機場跑道也曾為此關閉。

日本氣象廳昨天晚間前，下調靠太平洋沿岸為主地區的「海嘯警報」為「海嘯注意報」，並進一步在今天上午前解除北海道、青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣、東京都、鹿兒島縣之外的「海嘯注意報」。前述地區的「海嘯注意報」在今天傍晚全數解除。

氣象廳將海嘯警報分為3級，「海嘯注意報」為海嘯高度低於1公尺；「海嘯警報」為海嘯高度介於1公尺至3公尺間；海嘯高度3公尺以上就會發布「大海嘯警報」。

日本電視台（Nippon TV）報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正，於今天上午的記者會說明相關死傷與災情，三重縣有1名58歲女性在避難途中墜崖死亡；北海道1名80多歲老翁在避難所跌倒，腰部骨折，傷勢嚴重。

他也表示，在避難途中因為跌倒等原因，受到輕傷者有6人，目前待確認傷勢的傷者有3人，而避難期間因中暑而被緊急送醫者有11人。

林芳正也指出，「已接獲宮城縣有牡蠣養殖業者的棚架受損」。