俄羅斯8.8地震 日本民眾躲海嘯適逢酷暑…避難學校8成無冷氣

日本昨天向沿岸地區發布海嘯警報後，許多人紛紛前往避難所，不過各地被列為避難所的學校體育館，僅兩成多設有冷氣，日媒指出，若民眾必須長時間避難，防範中暑將成為課題。

俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海30日上午發生規模推估8.8的強震後，日本氣象廳針對太平洋沿岸為主的地區發布「海嘯警報」與「海嘯注意報」，並在昨晚下調警報等級，今天進一步解除全部的注意報。

總務省消防廳表示，日本各個地方政府一度向總計約200萬人下達「疏散指示」，接獲指示的地區也能看到民眾撤離到避難所的身影。

「日本經濟新聞」報導，根據日本政府文部科學省（相當於教育部）今年5月的調查，被列為避難所的公立中小學，校內體育館（包含柔道場與劍道場等空間）設有冷氣的比例僅23.7%。

從日本各個都道府縣（行政區域）來看，設有補助市區町村（類似鄉鎮市）制度的東京都高達92.6%，大阪府以49.8%次之；而岩手縣與佐賀縣則未達1%之外，也遠遠低於日本全國平均23.7%。而這也反映出各地財政狀況的差異。

日本政府先前估計，若發生規模9的南海海槽特大地震，高知縣恐遭遇海嘯侵襲，然而高知縣列為避難所的公立中小學體育館，設有冷氣的比例僅11.1%，其中縣內的高知市，被列為避難所的58間學校，體育館全都沒裝冷氣。

高知市政府負責相關業務的職員表示，「我們已經察覺到相關政策的必要性，但是許多體育館老舊，加上財政方面的考量，未能推動裝設冷氣」，未來計劃從特定學校開始推動相關計畫，並在有限預算內加強隔熱措施，廣設冷氣。

日本中央的文部科學省設立可補助半數費用的補助金制度，以推動裝設空調，但近年來幾乎每年都出現破紀錄的酷暑，中暑對策的進度令人憂心。

日本中京大學環境生理學教授松本孝朗指出，當局應該要考慮開放冷氣設置比例較高的一般教室，給避難民眾使用。

另外，他也表示，「避難所的備品目前多以礦泉水為主，也應調整為含鹽分的運動飲料等，這些細節也不可或缺。」