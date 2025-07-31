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8.8強震才過一天！俄羅斯遠東又地震 芮氏規模6.2
俄羅斯遠東地區堪察加半島（Kamchatka Peninsula）31日稍早發生芮氏規模6.2地震，震央位於北庫里爾斯克（Severo-Kurilsk）東南方約220公里處，震源深度為10公里。
根據美國地質調查局，這起地震發生在台灣時間31日下午1時27分左右。
俄羅斯遠東堪察加半島外海30日才發生規模8.8強震，這是人類觀測史上最強烈地震之一，甚至引發海嘯沖進北庫里爾斯克，並淹沒當地漁業加工廠。
日本氣象廳網站顯示，日本全境海嘯警報都已經下調至海嘯注意報，注意地區包括北海道東岸，本州島東北部各縣東岸等地。
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