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日本22個地區測得海嘯　三重縣一女駕車避難墜崖亡、多人送醫

中央社／ 東京31日綜合外電報導
日本共同社新聞直升機7月30日在和歌山縣白濱岸邊拍攝的畫面，當地海水浴場因海嘯警報空無一人。路透
日本共同社新聞直升機7月30日在和歌山縣白濱岸邊拍攝的畫面，當地海水浴場因海嘯警報空無一人。路透

俄羅斯遠東地區昨天發生強震後，日本有22個地區觀測到海嘯，其中岩手縣久慈港測得最高1.3公尺的海嘯。而三重縣有1名女性在避難途中身亡，北海道至少有14人身體不適送醫。

俄國堪察加半島（Kamchatka Peninsula）外海30日上午發生規模推估8.8的強震後，日本氣象廳針對太平洋沿岸為主的地區發布「海嘯警報」，並在昨晚下調警報等級為「海嘯注意報」。總務省消防廳表示，日本各地政府一度向總計約200萬人發出「疏散指示」。

據氣象廳警報分級，「海嘯警報」為波高1公尺到3公尺間，「海嘯注意報」為0.2公尺到1公尺間。

日本電視台（Nippon TV）與日本放送協會（NHK）等日媒報導，三重縣熊野市昨天也接獲「海嘯警報」，當地1名58歲女性駕駛轎車時墜崖身亡，她生前曾跟家人說，「接到警報，因此要移動車子」。消防單位指出，她疑似在避難途中遇難。

而北海道根室市的花咲港在地震後，測得波高80公分的海嘯。北海道政府等單位表示，北海道至少14人在避難途中因為受傷或身體不適而被送醫治療。

和歌山縣也傳出類似案例。和歌山市消防局表示，1名在托兒所工作的女子昨天引導所內兒童去高處避難時，疑似中暑送醫；白濱町消防本部指出，1名90歲女性在避難所內被樓梯絆倒，送醫治療。

岩手縣久慈消防本部表示，當地1名90多歲男性接獲海嘯警報後，動身避難期間，被發現倒在人行道上，隨後被送醫治療，經診斷為中暑。

地震 海嘯 俄羅斯

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