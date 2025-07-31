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俄強震太平洋海嘯警報解除 百萬人結束避難返家
俄羅斯人煙稀少的遠東地區發生有史以來最強地震之一後，日本、美國和厄瓜多等國警告民眾遠離岸邊。多國今天紛紛解除海嘯警報，讓數百萬計暫時撤離的民眾返家。
法新社報導，俄羅斯堪察加半島（KamchatkaPeninsula）外海發生規模8.8地震後，太平洋部分港口預測將出現高達4公尺的風暴潮。
海嘯引發一片混亂，秘魯關閉121座太平洋港口中的65座，夏威夷毛伊島（Maui）有關當局也取消了往返這座島嶼的航班。
所幸對於發生災難的擔憂並未成真，各國紛紛解除或降低警報級別，並通知沿岸地區居民可以返家。
在日本，一度有近200萬人接獲命令前往高處避難，現已調降警報級別或解除警報。
位於日本東北部的福島核電廠也一度疏散核電廠人員，這座核電廠曾在2011年遭強震與海嘯摧毀。
日本媒體報導，境內僅傳出一起死亡事件，有一名女子試圖避難時，駕車衝下懸崖身亡。
在智利，內政部展開「堪稱我國史上規模最大的撤離行動，有140萬人被下令前往高處」。
智利有關當局通報，沒有造成災損或人員受傷，並記錄到北部沿岸僅出現60公分高的海浪。
加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）原本預計將出現高達3公尺的海浪，厄瓜多海洋與南極研究所（Oceanographic andAntarctic Institute）如今表示危險已大致解除，讓當地居民鬆了一口氣。
當地民眾通報，海平面先是下降，之後又迅速上升，這是海嘯抵達前常見的現象。但只出現略超過1公尺的海浪，沒有造成任何損害。
美國加州聖克魯斯（Santa Cruz）38歲居民葛里哈瓦（Isabel Grijalva）說：「一切都很平靜，我要回去工作了。餐廳恢復營業，觀光景點也重新開放。」
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