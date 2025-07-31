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俄羅斯8.8強震為何沒掀「巨獸級」海嘯？專家揭背後原因

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
俄羅斯遠東堪察加外海30日發生規模8.8強震，海嘯襲擊薩哈林州人口約2000人的北庫里爾斯克鎮。路透
俄羅斯遠東堪察加外海30日發生規模8.8強震，海嘯襲擊薩哈林州人口約2000人的北庫里爾斯克鎮。路透

紐約時報30日報導，俄羅斯遠東堪察加半島外海30日清晨發生規模8.8強震，這是人類觀測史上最強烈地震之一，引發太平洋多國海嘯警報，包括美國西岸、夏威夷、中國、日本與台灣。但隨著巨浪未如預期出現，許多地區隨後下調或撤除警示，引發外界關注：為何如此強震卻沒有掀起滔天巨浪？

美國奧勒岡大學地球物理學家梅爾加（Diego Melgar）指出，這場地震雖強，但與歷史上真正造成災難性海嘯的「超級強震」相比，能量仍有顯著差距，他說，「除了有大地震，也有非常、非常、非常大的地震」。

梅爾加解釋，雖然這次地震規模達8.7或8.8，但與2004年印尼海嘯和2011年日本福島海嘯的規模9相比，能量相差巨大。因地震規模採對數刻度，規模9的地震能量是規模8.7的10倍，是8.8的約3倍，足以影響海底隆起幅度與波浪規模。

此外，海嘯是否形成、波高是否巨大，還取決於震源的深度、斷層滑動的方向與範圍等，而這些關鍵細節仍待進一步釐清。目前智利沿岸仍維持警戒。

一般而言，地震持續時間越長，所激發的海嘯能量可能越大；儘管這次地震本身強烈，若海底的上下位移幅度有限，即便地震強烈，也難以推動大量海水形成劇烈海嘯。科學家預估，全面理解此次震源特性可能仍需數周甚至數月的研究。

儘管堪察加半島沿岸觀測到巨大海浪，甚至被美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）科學家形容為「堪比2011年日本海嘯」，當時浪高接近130英尺，約39.6公尺。但這股能量並未直接朝向美國或亞洲主要人口區，對夏威夷與加州等地僅造成局部淹水，未傳出傷亡。

梅爾加肯定這場地震的規模確實可觀，屬於歷史強震之一，但尚未達成「巨獸級」的破壞條件，如2004印尼海嘯與2011年日本福島海嘯。更重要的是，現代太平洋預警系統反應迅速，讓各國有時間啟動應變措施，整體情況屬於有驚無險。

俄羅斯遠東堪察加半島外海30日清晨發生規模8.8強震，這是人類觀測史上最強烈地震之一，引發太平洋多國海嘯警報，包括美國西岸、夏威夷、日本與台灣。路透
俄羅斯遠東堪察加半島外海30日清晨發生規模8.8強震，這是人類觀測史上最強烈地震之一，引發太平洋多國海嘯警報，包括美國西岸、夏威夷、日本與台灣。路透

地震 海嘯 俄羅斯

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