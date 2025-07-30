俄羅斯遠東外海強震後 北半球最大活火山噴發

俄羅斯地球物理調查機構表示，俄國遠東地區堪察加半島的克柳切夫火山今天噴發。數小時前，半島外海發生規模8.8強震，導致太平洋沿岸部分地區疏散人員並發布海嘯警報。

法新社報導，調查機構在即時通訊應用程式Telegram發布消息稱，「克柳切夫火山（Klyuchevskoy Volcano）現在正在噴發」，並附上火山頂部出現橘色火焰的照片。

調查單位補充道：「觀察到熾熱熔岩從西坡流下。火山上方出現強光並噴發。」

美國「新聞週刊」（Newsweek）指出，克柳切夫火山是北半球最大的活火山，位於堪察加半島（Kamchatka Peninsula），海拔4750公尺，上次噴發是在2023年。

科學家過去幾週就預測克柳切夫火山會噴發，指出火山口逐漸填滿熔岩，火山還噴出灰柱。